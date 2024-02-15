Под Нижним Тагилом массово встали электрички

15 февраля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Электрички стояли под Нижним Тагилом по часу и более Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ласточка», которая ехала из Екатеринбурга в Серов, встала под Нижним Тагилом на два с лишним часа. Об этом рассказали пассажиры. «Позже машинист открыл дверь со словами: „Кто хочет, может выйти здесь“. Те, кто мог как-то доехать самостоятельно, вышли, большинство осталось. По расписанию в Тагиле должны были быть в 19:17, но приехали примерно в 21:40», — пояснила девушка telegram-каналу «Свет». Также в одном из telegram-каналов появилось сообщение о том, что на час встала электричка Качканар-Кольцово. По одной из версий, она сломалась. URA.RU обратилось в Свердловскую пригородную компанию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сегодня, 15 февраля, в Нижнем Тагиле работал президент России Владимир Путин. Он посетил «Уралвагонзавод», где пообщался с работниками, и модернизированную школу №32. Затем глава государства отправился в Верхнюю Пышму. Подробнее о рабочей поездке Путина — в трансляции URA.RU.

«Ласточка», которая ехала из Екатеринбурга в Серов, встала под Нижним Тагилом на два с лишним часа. Об этом рассказали пассажиры. «Позже машинист открыл дверь со словами: „Кто хочет, может выйти здесь“. Те, кто мог как-то доехать самостоятельно, вышли, большинство осталось. По расписанию в Тагиле должны были быть в 19:17, но приехали примерно в 21:40», — пояснила девушка telegram-каналу «Свет». Также в одном из telegram-каналов появилось сообщение о том, что на час встала электричка Качканар-Кольцово. По одной из версий, она сломалась. URA.RU обратилось в Свердловскую пригородную компанию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сегодня, 15 февраля, в Нижнем Тагиле работал президент России Владимир Путин. Он посетил «Уралвагонзавод», где пообщался с работниками, и модернизированную школу №32. Затем глава государства отправился в Верхнюю Пышму. Подробнее о рабочей поездке Путина — в трансляции URA.RU.