Под Нижним Тагилом массово встали электрички

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Электрички стояли под Нижним Тагилом по часу и более Фото:

«Ласточка», которая ехала из Екатеринбурга в Серов, встала под Нижним Тагилом на два с лишним часа. Об этом рассказали пассажиры.

«Позже машинист открыл дверь со словами: „Кто хочет, может выйти здесь“. Те, кто мог как-то доехать самостоятельно, вышли, большинство осталось. По расписанию в Тагиле должны были быть в 19:17, но приехали примерно в 21:40», — пояснила девушка telegram-каналу «Свет». Также в одном из telegram-каналов появилось сообщение о том, что на час встала электричка Качканар-Кольцово. По одной из версий, она сломалась.

URA.RU обратилось в Свердловскую пригородную компанию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сегодня, 15 февраля, в Нижнем Тагиле работал президент России Владимир Путин. Он посетил «Уралвагонзавод», где пообщался с работниками, и модернизированную школу №32. Затем глава государства отправился в Верхнюю Пышму. Подробнее о рабочей поездке Путина — в трансляции URA.RU.

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«Ласточка», которая ехала из Екатеринбурга в Серов, встала под Нижним Тагилом на два с лишним часа. Об этом рассказали пассажиры. «Позже машинист открыл дверь со словами: „Кто хочет, может выйти здесь“. Те, кто мог как-то доехать самостоятельно, вышли, большинство осталось. По расписанию в Тагиле должны были быть в 19:17, но приехали примерно в 21:40», — пояснила девушка telegram-каналу «Свет». Также в одном из telegram-каналов появилось сообщение о том, что на час встала электричка Качканар-Кольцово. По одной из версий, она сломалась. URA.RU обратилось в Свердловскую пригородную компанию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сегодня, 15 февраля, в Нижнем Тагиле работал президент России Владимир Путин. Он посетил «Уралвагонзавод», где пообщался с работниками, и модернизированную школу №32. Затем глава государства отправился в Верхнюю Пышму. Подробнее о рабочей поездке Путина — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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