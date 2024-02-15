15 февраля 2024

Куйвашев, пропускающий визит Путина из-за болезни, вышел на связь из резиденции. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Партконференция «Единой России». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев был на самоизоляции с 8 февраля Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пропускает визит президента РФ Владимира Путина в регион из-за недомогания, подключился к большому совещанию с ним по ВКС из своей резиденции. Трансляцию открытой части беседы вела пресс-служба Кремля.

На базе завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме обсуждали развитие высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, докладывал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В зале также присутствовали бизнесмен Дмитрий Пумпянский, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, помощник Путина Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров.

Доклада у Куйвашева не было. Вместе с ним спикеров дистанционно слушали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другой помощник Путина Игорь Левитин.

О том, что Евгений Куйвашев «приболел», Путин рассказал на встрече с сотрудниками «Уралвагонзавода». В департаменте информполитики региона агентству комментировали: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». С 8 февраля губернатор был на самоизоляции.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пропускает визит президента РФ Владимира Путина в регион из-за недомогания, подключился к большому совещанию с ним по ВКС из своей резиденции. Трансляцию открытой части беседы вела пресс-служба Кремля. На базе завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме обсуждали развитие высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, докладывал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В зале также присутствовали бизнесмен Дмитрий Пумпянский, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, помощник Путина Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров. Доклада у Куйвашева не было. Вместе с ним спикеров дистанционно слушали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другой помощник Путина Игорь Левитин. О том, что Евгений Куйвашев «приболел», Путин рассказал на встрече с сотрудниками «Уралвагонзавода». В департаменте информполитики региона агентству комментировали: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». С 8 февраля губернатор был на самоизоляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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