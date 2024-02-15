Куйвашев, пропускающий визит Путина из-за болезни, вышел на связь из резиденции. Скрин

16 февраля 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев был на самоизоляции с 8 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пропускает визит президента РФ Владимира Путина в регион из-за недомогания, подключился к большому совещанию с ним по ВКС из своей резиденции. Трансляцию открытой части беседы вела пресс-служба Кремля. На базе завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме обсуждали развитие высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, докладывал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В зале также присутствовали бизнесмен Дмитрий Пумпянский, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, помощник Путина Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров. Доклада у Куйвашева не было. Вместе с ним спикеров дистанционно слушали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другой помощник Путина Игорь Левитин. О том, что Евгений Куйвашев «приболел», Путин рассказал на встрече с сотрудниками «Уралвагонзавода». В департаменте информполитики региона агентству комментировали: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». С 8 февраля губернатор был на самоизоляции. Фото: скриншот Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пропускает визит президента РФ Владимира Путина в регион из-за недомогания, подключился к большому совещанию с ним по ВКС из своей резиденции. Трансляцию открытой части беседы вела пресс-служба Кремля. На базе завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме обсуждали развитие высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, докладывал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В зале также присутствовали бизнесмен Дмитрий Пумпянский, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, помощник Путина Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров. Доклада у Куйвашева не было. Вместе с ним спикеров дистанционно слушали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другой помощник Путина Игорь Левитин. О том, что Евгений Куйвашев «приболел», Путин рассказал на встрече с сотрудниками «Уралвагонзавода». В департаменте информполитики региона агентству комментировали: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». С 8 февраля губернатор был на самоизоляции.