Власти Курганской области отремонтируют 11 детских лагерей

В Курганской области запланировано обновить 11 детских лагерей. Информация об этом опубликована в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Модернизация коснется 11 лагерей детского загородного отдыха в регионе. Благодаря ремонтам станут лучше 800 мест для отдыха детей и будет создано еще 600 новых мест. На эти цели направлено 450 млн рублей», — говорится в сообщении представителей областных властей.
По данным представителей региональных властей, в настоящее время проводится ремонт загородного оздоровительного лагеря «Зеркальный», который сможет принимать одновременно на отдых более 200 детей. В лагере уже оборудована система отопления, а в первом корпусе выполнена отделка стен, пола и потолков.
Ранее в лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта начали восстанавливать бассейн. На эти цели было направлено финансирование из регионального бюджета.
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