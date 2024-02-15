Власти Курганской области отремонтируют 11 детских лагерей

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, кровати, летний лагерь, детский лагерь, спальня, спальная комната
В Курганской области ремонтируют детские лагеря к летнему отдыху Фото:

В Курганской области запланировано обновить 11 детских лагерей. Информация об этом опубликована в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Модернизация коснется 11 лагерей детского загородного отдыха в регионе. Благодаря ремонтам станут лучше 800 мест для отдыха детей и будет создано еще 600 новых мест. На эти цели направлено 450 млн рублей», — говорится в сообщении представителей областных властей.

По данным представителей региональных властей, в настоящее время проводится ремонт загородного оздоровительного лагеря «Зеркальный», который сможет принимать одновременно на отдых более 200 детей. В лагере уже оборудована система отопления, а в первом корпусе выполнена отделка стен, пола и потолков.

Ранее в лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта начали восстанавливать бассейн. На эти цели было направлено финансирование из регионального бюджета.

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В Курганской области запланировано обновить 11 детских лагерей. Информация об этом опубликована в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Модернизация коснется 11 лагерей детского загородного отдыха в регионе. Благодаря ремонтам станут лучше 800 мест для отдыха детей и будет создано еще 600 новых мест. На эти цели направлено 450 млн рублей», — говорится в сообщении представителей областных властей. По данным представителей региональных властей, в настоящее время проводится ремонт загородного оздоровительного лагеря «Зеркальный», который сможет принимать одновременно на отдых более 200 детей. В лагере уже оборудована система отопления, а в первом корпусе выполнена отделка стен, пола и потолков. Ранее в лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта начали восстанавливать бассейн. На эти цели было направлено финансирование из регионального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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