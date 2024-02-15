Президенту России Владимиру Путину во время визита на завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма) показали макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Закончить разработку технического проекта планируется до конца 2024 года, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Опытный образец поезда будет иметь восемь вагонов, два из них головные. Предполагается четыре основных класса вагонов: туристический, экономкласс, бизнес-класс, первый класс с раскладными креслами- трансформерами. Накопленные производственные компетенции позволяют заводу „Уральские локомотивы“ в достаточно короткие сроки перейти к выпуску высокоскоростных электропоездов для ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург», — говорится в описании проекта.
Поезд имеет аэродинамическую форму с минимальным коэффициентом сопротивления, это снижает шум и расход энергии. Основным конструктивным материалом является экструдированный алюминиевый профиль, благодаря которому увеличивается конструктивная прочность, жесткость и коррозионная стойкость кузова, а масса становится меньше. Под сборку поездов планируется построить два новых корпуса общей площадью 60 тысяч кв. метров, общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей.
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