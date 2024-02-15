Экономика Путину показали макет поезда «Синары» для высокоскоростных магистралей. Фото 15 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин работает в Верхней Пышме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину во время визита на завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма) показали макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Закончить разработку технического проекта планируется до конца 2024 года, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Опытный образец поезда будет иметь восемь вагонов, два из них головные. Предполагается четыре основных класса вагонов: туристический, экономкласс, бизнес-класс, первый класс с раскладными креслами- трансформерами. Накопленные производственные компетенции позволяют заводу „Уральские локомотивы“ в достаточно короткие сроки перейти к выпуску высокоскоростных электропоездов для ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург», — говорится в описании проекта. Поезд имеет аэродинамическую форму с минимальным коэффициентом сопротивления, это снижает шум и расход энергии. Основным конструктивным материалом является экструдированный алюминиевый профиль, благодаря которому увеличивается конструктивная прочность, жесткость и коррозионная стойкость кузова, а масса становится меньше. Под сборку поездов планируется построить два новых корпуса общей площадью 60 тысяч кв. метров, общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей. Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Президенту России Владимиру Путину во время визита на завод «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма) показали макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Закончить разработку технического проекта планируется до конца 2024 года, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Опытный образец поезда будет иметь восемь вагонов, два из них головные. Предполагается четыре основных класса вагонов: туристический, экономкласс, бизнес-класс, первый класс с раскладными креслами- трансформерами. Накопленные производственные компетенции позволяют заводу „Уральские локомотивы“ в достаточно короткие сроки перейти к выпуску высокоскоростных электропоездов для ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург», — говорится в описании проекта. Поезд имеет аэродинамическую форму с минимальным коэффициентом сопротивления, это снижает шум и расход энергии. Основным конструктивным материалом является экструдированный алюминиевый профиль, благодаря которому увеличивается конструктивная прочность, жесткость и коррозионная стойкость кузова, а масса становится меньше. Под сборку поездов планируется построить два новых корпуса общей площадью 60 тысяч кв. метров, общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям