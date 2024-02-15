Сургутяне нашли легкий способ заработка на недвижимости в Москве

16 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Квартиры в Москве дешевле, чем в Сургуте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутяне нашли легкий способ заработка на покупке недвижимости в Москве. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина. «После увеличения ключевой ставки и удорожания ипотеки жителям Сургута просто не хватает денег на покупку. Для того чтобы как-то выйти из положения, люди покупают самую дешевую квартиру в строящемся доме в Москве, ждут окончание строительства полгода-год, потом продают дороже и покупают квартиру в Сургуте», — сообщила Тюлейкина. При этом женщина отметила, что нужно выбирать порядочного застройщика. В агентствах недвижимости уже есть список. «А по-другому пока не взять квартиру в Сургуте. Уже платеж по некоторым квартирам превышает сто тысяч рублей», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Это произошло после поднятия центробанком ключевой ставки и удорожания ипотеки.

Сургутяне нашли легкий способ заработка на покупке недвижимости в Москве. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина. «После увеличения ключевой ставки и удорожания ипотеки жителям Сургута просто не хватает денег на покупку. Для того чтобы как-то выйти из положения, люди покупают самую дешевую квартиру в строящемся доме в Москве, ждут окончание строительства полгода-год, потом продают дороже и покупают квартиру в Сургуте», — сообщила Тюлейкина. При этом женщина отметила, что нужно выбирать порядочного застройщика. В агентствах недвижимости уже есть список. «А по-другому пока не взять квартиру в Сургуте. Уже платеж по некоторым квартирам превышает сто тысяч рублей», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Это произошло после поднятия центробанком ключевой ставки и удорожания ипотеки.