15 февраля 2024

Сургутяне нашли легкий способ заработка на недвижимости в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в Москве дешевле, чем в Сургуте Фото:

Сургутяне нашли легкий способ заработка на покупке недвижимости в Москве. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина.

«После увеличения ключевой ставки и удорожания ипотеки жителям Сургута просто не хватает денег на покупку. Для того чтобы как-то выйти из положения, люди покупают самую дешевую квартиру в строящемся доме в Москве, ждут окончание строительства полгода-год, потом продают дороже и покупают квартиру в Сургуте», — сообщила Тюлейкина.

При этом женщина отметила, что нужно выбирать порядочного застройщика. В агентствах недвижимости уже есть список. «А по-другому пока не взять квартиру в Сургуте. Уже платеж по некоторым квартирам превышает сто тысяч рублей», — добавила Тюлейкина.

Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Это произошло после поднятия центробанком ключевой ставки и удорожания ипотеки.

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Сургутяне нашли легкий способ заработка на покупке недвижимости в Москве. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина. «После увеличения ключевой ставки и удорожания ипотеки жителям Сургута просто не хватает денег на покупку. Для того чтобы как-то выйти из положения, люди покупают самую дешевую квартиру в строящемся доме в Москве, ждут окончание строительства полгода-год, потом продают дороже и покупают квартиру в Сургуте», — сообщила Тюлейкина. При этом женщина отметила, что нужно выбирать порядочного застройщика. В агентствах недвижимости уже есть список. «А по-другому пока не взять квартиру в Сургуте. Уже платеж по некоторым квартирам превышает сто тысяч рублей», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Это произошло после поднятия центробанком ключевой ставки и удорожания ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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