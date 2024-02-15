Крупный турецкий банк ввел новые ограничения для россиян

Крупный турецкий банк Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета.
«Турецкий Denizbank разослал письма части клиентов (россиян — прим. URA.RU) с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля. Те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска», — приводит РБК мнение Сергея Овсянникова, который в качестве посредника помогает россиянам открывать карты в турецких банках.
Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что банк таким образом обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам Denizbank не планирует, но может заблокировать счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова отметила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета.
Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. Уровень отказов составляет 95%.
Турция, как правило, блокирует платежи с Россией в ручном режиме. Вначале пишут рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, с предложением закрыть счет. При этом турецкие банки дают российским компаниям время на вывод средств со счетов и решение прочих организационных моментов, пишет «Национальная служба новостей».
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