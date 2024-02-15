Крупный турецкий банк ввел новые ограничения для россиян

Турецкий Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ

16 февраля 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Denizbank перестал открывать счета новым клиентам из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупный турецкий банк Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета. «Турецкий Denizbank разослал письма части клиентов (россиян — прим. URA.RU) с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля. Те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска», — приводит РБК мнение Сергея Овсянникова, который в качестве посредника помогает россиянам открывать карты в турецких банках. Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что банк таким образом обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам Denizbank не планирует, но может заблокировать счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова отметила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета. Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. Уровень отказов составляет 95%. Турция, как правило, блокирует платежи с Россией в ручном режиме. Вначале пишут рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, с предложением закрыть счет. При этом турецкие банки дают российским компаниям время на вывод средств со счетов и решение прочих организационных моментов, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный турецкий банк Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета. «Турецкий Denizbank разослал письма части клиентов (россиян — прим. URA.RU) с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля. Те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска», — приводит РБК мнение Сергея Овсянникова, который в качестве посредника помогает россиянам открывать карты в турецких банках. Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что банк таким образом обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам Denizbank не планирует, но может заблокировать счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова отметила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета. Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. Уровень отказов составляет 95%. Турция, как правило, блокирует платежи с Россией в ручном режиме. Вначале пишут рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, с предложением закрыть счет. При этом турецкие банки дают российским компаниям время на вывод средств со счетов и решение прочих организационных моментов, пишет «Национальная служба новостей».