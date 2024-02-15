15 февраля 2024

Крупный турецкий банк ввел новые ограничения для россиян

Турецкий Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Denizbank перестал открывать счета новым клиентам из России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупный турецкий банк Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета.

«Турецкий Denizbank разослал письма части клиентов (россиян — прим. URA.RU) с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля. Те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска», — приводит РБК мнение Сергея Овсянникова, который в качестве посредника помогает россиянам открывать карты в турецких банках.

Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что банк таким образом обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам Denizbank не планирует, но может заблокировать счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова отметила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета.

Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. Уровень отказов составляет 95%.

Турция, как правило, блокирует платежи с Россией в ручном режиме. Вначале пишут рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, с предложением закрыть счет. При этом турецкие банки дают российским компаниям время на вывод средств со счетов и решение прочих организационных моментов, пишет «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупный турецкий банк Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета. «Турецкий Denizbank разослал письма части клиентов (россиян — прим. URA.RU) с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие проживание в Турции. Массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля. Те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска», — приводит РБК мнение Сергея Овсянникова, который в качестве посредника помогает россиянам открывать карты в турецких банках. Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что банк таким образом обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. При этом закрывать счета активным клиентам Denizbank не планирует, но может заблокировать счета, где нет движений средств и остатка. Чернышова отметила, что турецкие банки и раньше закрывали неактивные счета. Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. Уровень отказов составляет 95%. Турция, как правило, блокирует платежи с Россией в ручном режиме. Вначале пишут рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, с предложением закрыть счет. При этом турецкие банки дают российским компаниям время на вывод средств со счетов и решение прочих организационных моментов, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...