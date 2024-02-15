15 февраля 2024

В Тюмени на Московском тракте снесут частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины
Снесут дома на улицах Невской и 9 Января Фото:

В Тюмени в районе Московского тракта под снос попали частные дома из-за комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Снесут дома на улицах Невской и 9 Января.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, площадью 3,3 га. <…> Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, подлежащих сносу», — указано в документации. Вместо частных дом здесь могут появиться многоэтажки, детский сад, школа.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж». По данным властей, на этом участке разрешается строить детский сад, школу, магазин, рынок, кафе.

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В Тюмени в районе Московского тракта под снос попали частные дома из-за комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Снесут дома на улицах Невской и 9 Января. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, площадью 3,3 га. <…> Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, подлежащих сносу», — указано в документации. Вместо частных дом здесь могут появиться многоэтажки, детский сад, школа. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж». По данным властей, на этом участке разрешается строить детский сад, школу, магазин, рынок, кафе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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