В Тюмени на Московском тракте снесут частные дома

16 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Снесут дома на улицах Невской и 9 Января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе Московского тракта под снос попали частные дома из-за комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Снесут дома на улицах Невской и 9 Января. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, площадью 3,3 га. <…> Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, подлежащих сносу», — указано в документации. Вместо частных дом здесь могут появиться многоэтажки, детский сад, школа. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж». По данным властей, на этом участке разрешается строить детский сад, школу, магазин, рынок, кафе.

В Тюмени в районе Московского тракта под снос попали частные дома из-за комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Снесут дома на улицах Невской и 9 Января. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, площадью 3,3 га. <…> Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января города Тюмени, подлежащих сносу», — указано в документации. Вместо частных дом здесь могут появиться многоэтажки, детский сад, школа. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж». По данным властей, на этом участке разрешается строить детский сад, школу, магазин, рынок, кафе.