В ЯНАО за несколько месяцев выросли цены на продукты

В ЯНАО за два месяца выросли цены на мясо и овощи

16 февраля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Всех дороже за два месяца стали огурцы и помидоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Дороже всех стали стоять огурцы и помидоры. Данные приводят на сайте Тюменьстата с 4 декабря 2023 год по 5 февраля 2024 год. «В ЯНАО по состоянию на с 4 декабря 2023 год цены на продукты составили: огурцы — 202,45 рубля, помидоры — 273,03 рубля, масло сливочное — 967,92 рубля, сметана — 315,36 рубля. На 5 февраля 2024 год цены составили: огурцы — 341,01 рубля, помидоры — 320,86 рублей, масло сливочное — 1017,55 рубля, сметана — 337,66 рубля», — сообщается на сайте. Также выросли цены на 10 яиц куриных (с 143,34 до 159,10 рубля) и на килограмм кур охлажденных и мороженных (с 286,53 по 305,44 рубля). Кроме того, поднялась стоимость на яблоки (с 155,40 до 170,90 рубля), а также на сосиски и сардельки (с 560,22 по 572,17 рубля). В ноябре прошлого года был замечен рост цен на яйца, мороженую рыбу, яблоки и вермишель. По данным окружного департамента экономики, цены выросли на 16 наименований продуктов питания. В среднем повышение цен за неделю составило 0,7%, а снижение — 0,4%.

В ЯНАО выросли цены на некоторые молочные продукты, овощи, мясо и фрукты. Дороже всех стали стоять огурцы и помидоры. Данные приводят на сайте Тюменьстата с 4 декабря 2023 год по 5 февраля 2024 год. «В ЯНАО по состоянию на с 4 декабря 2023 год цены на продукты составили: огурцы — 202,45 рубля, помидоры — 273,03 рубля, масло сливочное — 967,92 рубля, сметана — 315,36 рубля. На 5 февраля 2024 год цены составили: огурцы — 341,01 рубля, помидоры — 320,86 рублей, масло сливочное — 1017,55 рубля, сметана — 337,66 рубля», — сообщается на сайте. Также выросли цены на 10 яиц куриных (с 143,34 до 159,10 рубля) и на килограмм кур охлажденных и мороженных (с 286,53 по 305,44 рубля). Кроме того, поднялась стоимость на яблоки (с 155,40 до 170,90 рубля), а также на сосиски и сардельки (с 560,22 по 572,17 рубля). В ноябре прошлого года был замечен рост цен на яйца, мороженую рыбу, яблоки и вермишель. По данным окружного департамента экономики, цены выросли на 16 наименований продуктов питания. В среднем повышение цен за неделю составило 0,7%, а снижение — 0,4%.