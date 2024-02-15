В деле по иску пермского завода к агентству Евросоюза потеряли ответчика

16 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Организация Евросоюза не отвечает на запросы арбитражного суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Пермского края в очередной раз отложил предварительное заседание по иску оборонного АО «ОДК-Авиадвигатель» к Европейскому агентству по безопасности полетов. Причиной снова послужило отсутствие реакции ответчика на отправленные ему документы о начале производства по делу. Речь о попытке пермского завода взыскать с организации Евросоюза более 400 тысяч евро за неоказанные услуги по сертификации двигателя ПД-14. «Истец на требованиях настаивал, представил отчет с сайта сервиса DHL Express о вручении ответчику копии направленного истцом определения суда от 30.11.2023. Ответчик позицию по предъявленным к нему требованиям не изложил, отзыв по делу не представил. На основании вышеизложенного суд считает, что дело не готово к разбирательству, предварительное заседание следует отложить», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Следующее заседание назначено на 18 марта 2024 года. К этой дате ответчику нужно предоставить суду отзыв на исковое заявление. АО «ОДК-Авиадвигатель» обратилось с иском в суд в сентябре 2022 года. Пермский завод требует взыскать с Европейского агентства по безопасности полетов более 400 тысяч евро. Эти деньги предприятие заплатило за оказание услуг по утверждению сертификата авиадвигателя ПД-14. Ответчик подтвердил платежную транзакцию, но услугу не оказал, заблокировав в конце февраля 2022 года получение электронных писем от истца. Из-за отсутствия реакции организации Евросоюза Арбитражный суд Пермского края откладывает предварительное заседание по делу уже в шестой раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края в очередной раз отложил предварительное заседание по иску оборонного АО «ОДК-Авиадвигатель» к Европейскому агентству по безопасности полетов. Причиной снова послужило отсутствие реакции ответчика на отправленные ему документы о начале производства по делу. Речь о попытке пермского завода взыскать с организации Евросоюза более 400 тысяч евро за неоказанные услуги по сертификации двигателя ПД-14. «Истец на требованиях настаивал, представил отчет с сайта сервиса DHL Express о вручении ответчику копии направленного истцом определения суда от 30.11.2023. Ответчик позицию по предъявленным к нему требованиям не изложил, отзыв по делу не представил. На основании вышеизложенного суд считает, что дело не готово к разбирательству, предварительное заседание следует отложить», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Следующее заседание назначено на 18 марта 2024 года. К этой дате ответчику нужно предоставить суду отзыв на исковое заявление. АО «ОДК-Авиадвигатель» обратилось с иском в суд в сентябре 2022 года. Пермский завод требует взыскать с Европейского агентства по безопасности полетов более 400 тысяч евро. Эти деньги предприятие заплатило за оказание услуг по утверждению сертификата авиадвигателя ПД-14. Ответчик подтвердил платежную транзакцию, но услугу не оказал, заблокировав в конце февраля 2022 года получение электронных писем от истца. Из-за отсутствия реакции организации Евросоюза Арбитражный суд Пермского края откладывает предварительное заседание по делу уже в шестой раз.