25 июля 2023

Пермский оборонный завод подал в суд на немецкого производителя комплектующих

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» судится с немецким производителем комплектующих для двигателей самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, посадка самолета
Немецкая компания разрабатывает и производит комплектующие для двигателей самолетов Фото:

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению исковое заявление оборонного завода АО «ОДК-Авиадвигатель». Предприятие решило судиться с немецкой компанией Schaeffler Aerospace Germany GmbH &Co. KG, которая разрабатывает и производит комплектующие для двигателей самолетов.

«Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением и приложенными к нему документами АО „ОДК-Авиадвигатель“ к Schaeffler Aerospace Germany GmbH & Co. KG (Германия, Швайнфурт) о понуждении к исполнению обязательств. Суд определил — исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — сообщается в определении в картотеке суда.

Суть претензий в определении не указана, предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 марта 2024 года. Schaeffler Aerospace Germany GmbH &Co. KG является немецким разработчиком и производителем подшипниковых систем для авиадвигателей, вертолетов и космической техники.

По данным картотеки арбитражного суда, АО «ОДК-Авиадвигатель» также судится с Европейским агентством по безопасности полетов, с которого взыскивает более 400 тысяч евро. В исковом заявлении указано, что пермский завод заплатил эти деньги за оказание услуг по утверждению сертификата авиадвигателя ПД-14. Ответчик подтвердил платежную транзакцию, но услугу не оказал, заблокировав в конце февраля 2022 года получение электронных писем от истца. Судебное заседание по этому делу назначено на 27 июля 2023 года.

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Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению исковое заявление оборонного завода АО «ОДК-Авиадвигатель». Предприятие решило судиться с немецкой компанией Schaeffler Aerospace Germany GmbH &Co. KG, которая разрабатывает и производит комплектующие для двигателей самолетов. «Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением и приложенными к нему документами АО „ОДК-Авиадвигатель“ к Schaeffler Aerospace Germany GmbH & Co. KG (Германия, Швайнфурт) о понуждении к исполнению обязательств. Суд определил — исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — сообщается в определении в картотеке суда. Суть претензий в определении не указана, предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 марта 2024 года. Schaeffler Aerospace Germany GmbH &Co. KG является немецким разработчиком и производителем подшипниковых систем для авиадвигателей, вертолетов и космической техники. По данным картотеки арбитражного суда, АО «ОДК-Авиадвигатель» также судится с Европейским агентством по безопасности полетов, с которого взыскивает более 400 тысяч евро. В исковом заявлении указано, что пермский завод заплатил эти деньги за оказание услуг по утверждению сертификата авиадвигателя ПД-14. Ответчик подтвердил платежную транзакцию, но услугу не оказал, заблокировав в конце февраля 2022 года получение электронных писем от истца. Судебное заседание по этому делу назначено на 27 июля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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