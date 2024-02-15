Курганскому казачьему ансамблю «Вересень» негласно запретили выступать с концертами

Курганскому казачьему ансамблю «Вересень» не согласовали выступления

16 февраля 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Курганскому коллективу, который исполняет казачьи песни, мешают проводить концерты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ансамбль «Вересень», который исполняет казачьи песни, столкнулся с негласным запретом на выступления с благотворительными концертами в Курганской области. Об этом URA.RU сообщила руководитель творческого коллектива Ольга Косьяненко. «Наш ансамбль „Вересень“ решил выступить с благотворительными концертами в Курганской области, чтобы собрать средства в помощь бойцам СВО. Уже были согласованы площадки в домах культуры различных округов региона, но затем от руководителей ДК стали поступать отказы. Они ссылались на негласный запрет концертов», — рассказала агентству Косьяненко. По словам Косьяненко, руководители ДК прямо говорили о том, что негласный запрет на организацию выступлений казачьего ансамбля «Вересень» из Звериноголовского округа поступил «сверху». Руководитель коллектива подчеркнула, что проблемы с концертной деятельностью начались после конфликта с новым директором культурно-оздоровительного центра (КОЦ) в селе Звериноголовское. «После конфликта с директором КОЦ я уволилась в январе 2024 года. „Вересень“ начал работать самостоятельно, мы запланировали благотворительные концерты в Звериноголовском и Кетовском округах, чтобы собрать деньги для бойцов, которые ведут наступление под Авдеевкой. Обидно, что кто-то из чиновников от культуры решил помешать доброму делу», — пояснила Косьяненко. Она добавила, что причиной конфликта с руководителем КОЦ, стали разногласия по поводу святочных гаданий и других народных традиций, которые директор муниципального учреждения культуры считает язычеством. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы по теме публикации в управление культуры Курганской области и в региональный департамент информационной и внутренней политики. Ответ ожидается. Ранее Ольга Косьяненко вместе с земляками из Звериноголовского округа Максимом Васютиным и Руфиной Завьяловой участвовали в съемках программы с Малаховым «Песни от всей души». Москвичи тепло встретили курганских артистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ансамбль «Вересень», который исполняет казачьи песни, столкнулся с негласным запретом на выступления с благотворительными концертами в Курганской области. Об этом URA.RU сообщила руководитель творческого коллектива Ольга Косьяненко. «Наш ансамбль „Вересень“ решил выступить с благотворительными концертами в Курганской области, чтобы собрать средства в помощь бойцам СВО. Уже были согласованы площадки в домах культуры различных округов региона, но затем от руководителей ДК стали поступать отказы. Они ссылались на негласный запрет концертов», — рассказала агентству Косьяненко. По словам Косьяненко, руководители ДК прямо говорили о том, что негласный запрет на организацию выступлений казачьего ансамбля «Вересень» из Звериноголовского округа поступил «сверху». Руководитель коллектива подчеркнула, что проблемы с концертной деятельностью начались после конфликта с новым директором культурно-оздоровительного центра (КОЦ) в селе Звериноголовское. «После конфликта с директором КОЦ я уволилась в январе 2024 года. „Вересень“ начал работать самостоятельно, мы запланировали благотворительные концерты в Звериноголовском и Кетовском округах, чтобы собрать деньги для бойцов, которые ведут наступление под Авдеевкой. Обидно, что кто-то из чиновников от культуры решил помешать доброму делу», — пояснила Косьяненко. Она добавила, что причиной конфликта с руководителем КОЦ, стали разногласия по поводу святочных гаданий и других народных традиций, которые директор муниципального учреждения культуры считает язычеством. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы по теме публикации в управление культуры Курганской области и в региональный департамент информационной и внутренней политики. Ответ ожидается. Ранее Ольга Косьяненко вместе с земляками из Звериноголовского округа Максимом Васютиным и Руфиной Завьяловой участвовали в съемках программы с Малаховым «Песни от всей души». Москвичи тепло встретили курганских артистов.