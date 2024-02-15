У певицы Савичевой состоялась премьера новой песни о любви к себе. Видео

16 февраля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

У Юлии Савичевой состоялась премьера новой песни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила новую песню «Девочка». Новый трек артистка посвятила теме любви к себе. Об этом сообщается на официальной Савичевой в социальной сети «ВКонтакте». «Премьера! Юлия Савичева — «Девочка». «Внутри тебя Вселенная! Ты прячешь ее, но зачем? Нужно любить себя!» — указано в посте группы. Трек должен стать частью нового альбома. О концепции всего сборника песен певица сообщила в общих чертах, заявив, что будут песни в стиле Pop и Rock. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева выкладывала припев новой песни в свой день рождения. В посте артистка пояснила, что выкладывает слова трека как для своих поклонников, так и для самой себя.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила новую песню «Девочка». Новый трек артистка посвятила теме любви к себе. Об этом сообщается на официальной Савичевой в социальной сети «ВКонтакте». «Премьера! Юлия Савичева — «Девочка». «Внутри тебя Вселенная! Ты прячешь ее, но зачем? Нужно любить себя!» — указано в посте группы. Трек должен стать частью нового альбома. О концепции всего сборника песен певица сообщила в общих чертах, заявив, что будут песни в стиле Pop и Rock. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева выкладывала припев новой песни в свой день рождения. В посте артистка пояснила, что выкладывает слова трека как для своих поклонников, так и для самой себя.