15 февраля 2024

У певицы Савичевой состоялась премьера новой песни о любви к себе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
У Юлии Савичевой состоялась премьера новой песни Фото:

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила новую песню «Девочка». Новый трек артистка посвятила теме любви к себе. Об этом сообщается на официальной Савичевой в социальной сети «ВКонтакте».

«Премьера! Юлия Савичева — «Девочка». «Внутри тебя Вселенная! Ты прячешь ее, но зачем? Нужно любить себя!» — указано в посте группы.

Трек должен стать частью нового альбома. О концепции всего сборника песен певица сообщила в общих чертах, заявив, что будут песни в стиле Pop и Rock.

Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева выкладывала припев новой песни в свой день рождения. В посте артистка пояснила, что выкладывает слова трека как для своих поклонников, так и для самой себя.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила новую песню «Девочка». Новый трек артистка посвятила теме любви к себе. Об этом сообщается на официальной Савичевой в социальной сети «ВКонтакте». «Премьера! Юлия Савичева — «Девочка». «Внутри тебя Вселенная! Ты прячешь ее, но зачем? Нужно любить себя!» — указано в посте группы. Трек должен стать частью нового альбома. О концепции всего сборника песен певица сообщила в общих чертах, заявив, что будут песни в стиле Pop и Rock. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева выкладывала припев новой песни в свой день рождения. В посте артистка пояснила, что выкладывает слова трека как для своих поклонников, так и для самой себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...