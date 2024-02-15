Губернатор Шумков пришел с VIP-силовиками на совещание судей. Фото, видео

16 февраля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков принял участие в совещании по итогам работы судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков вместе с руководителями силовых ведомств региона посетил совещание по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области. Об этом стало известно на мероприятии, которое прошло 16 февраля, передает корреспондент URA.RU. «На сегодня позиция судов, правосудия Курганской области, она на порядок выше, чем было, по крайней мере, в начале моей деятельности. Я благодарен, что сегодня правосудие на территории Курганской области в нашем понимании — это важнейший столп основы», — обратился к судьям Шумков. Помимо Шумкова на мероприятие, в том числе, пришли руководители областных СУ СК Богдан Францишко, УМВД Дмитрий Свинов, УФСБ Юрий Арбаков, ФСИН Михаил Мачушкин, председатель облдумы Дмитрий Фролов и главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. Во время совещания были подведены итоги работы судов, а также награждены лучшие судьи в регионе. Награды получили Дмитрий Благинин из горсуда Кургана и Петр Жданов, представляющий мировой суд Куртамышского округа. Шадринский районный суд признали лучшим в регионе. Ранее стало известно, что в Курганской области за год в полтора раза выросло число оправдательных приговоров по уголовным делам. Число обвинительных приговоров по уголовным статьям снизилось с 4971 в 2022 году до 4496 в 2023-м. На мероприятии присутствовали представители силовых ведомств, политики и чиновники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Курганского областного суда Андрей Роот (выступает) подвел итоги работы судов региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Вадим Шумков вместе с руководителями силовых ведомств региона посетил совещание по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области. Об этом стало известно на мероприятии, которое прошло 16 февраля, передает корреспондент URA.RU. «На сегодня позиция судов, правосудия Курганской области, она на порядок выше, чем было, по крайней мере, в начале моей деятельности. Я благодарен, что сегодня правосудие на территории Курганской области в нашем понимании — это важнейший столп основы», — обратился к судьям Шумков. Помимо Шумкова на мероприятие, в том числе, пришли руководители областных СУ СК Богдан Францишко, УМВД Дмитрий Свинов, УФСБ Юрий Арбаков, ФСИН Михаил Мачушкин, председатель облдумы Дмитрий Фролов и главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. Во время совещания были подведены итоги работы судов, а также награждены лучшие судьи в регионе. Награды получили Дмитрий Благинин из горсуда Кургана и Петр Жданов, представляющий мировой суд Куртамышского округа. Шадринский районный суд признали лучшим в регионе. Ранее стало известно, что в Курганской области за год в полтора раза выросло число оправдательных приговоров по уголовным делам. Число обвинительных приговоров по уголовным статьям снизилось с 4971 в 2022 году до 4496 в 2023-м.