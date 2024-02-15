Раскрыты подробности гибели девушки, найденной с пакетом на голове в Екатеринбурге

Екатеринбургские следователи изучают обстоятельства гибели девушки, найденной мертвой на улице с пакетом на голове. Источник в силовых структурах назвал URA.RU две версии, как мешок мог оказаться на трупе.
«Первая — по каким-то соображениям она могла сама его надеть на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть на нее пакет после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мертвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой», — объяснил собеседник агентства.
В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать происшествие. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи. Пока следов, указывающих на то, что это было убийство, по словам источника, не обнаружено.
Тело девушки с пакетом на голове было найдено в Академическом районе накануне вечером. Местные жители опознали в погибшей слабовидящую девушку-массажиста. Некоторые предположили, что произошло убийство.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.