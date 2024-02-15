Раскрыты подробности гибели девушки, найденной с пакетом на голове в Екатеринбурге

Криминалисты изучают обстоятельства гибели екатеринбурженки с пакетом на голове

16 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Пакет на голове погибшей мог оказаться уже после смерти (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургские следователи изучают обстоятельства гибели девушки, найденной мертвой на улице с пакетом на голове. Источник в силовых структурах назвал URA.RU две версии, как мешок мог оказаться на трупе. «Первая — по каким-то соображениям она могла сама его надеть на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть на нее пакет после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мертвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой», — объяснил собеседник агентства. В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать происшествие. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи. Пока следов, указывающих на то, что это было убийство, по словам источника, не обнаружено. Тело девушки с пакетом на голове было найдено в Академическом районе накануне вечером. Местные жители опознали в погибшей слабовидящую девушку-массажиста. Некоторые предположили, что произошло убийство.

Екатеринбургские следователи изучают обстоятельства гибели девушки, найденной мертвой на улице с пакетом на голове. Источник в силовых структурах назвал URA.RU две версии, как мешок мог оказаться на трупе. «Первая — по каким-то соображениям она могла сама его надеть на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть на нее пакет после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мертвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой», — объяснил собеседник агентства. В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать происшествие. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи. Пока следов, указывающих на то, что это было убийство, по словам источника, не обнаружено. Тело девушки с пакетом на голове было найдено в Академическом районе накануне вечером. Местные жители опознали в погибшей слабовидящую девушку-массажиста. Некоторые предположили, что произошло убийство.