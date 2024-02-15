15 февраля 2024

Раскрыты подробности гибели девушки, найденной с пакетом на голове в Екатеринбурге

Криминалисты изучают обстоятельства гибели екатеринбурженки с пакетом на голове
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следователь, криминалисты, оперативная группа, введенский владычный монастырь
Пакет на голове погибшей мог оказаться уже после смерти (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские следователи изучают обстоятельства гибели девушки, найденной мертвой на улице с пакетом на голове. Источник в силовых структурах назвал URA.RU две версии, как мешок мог оказаться на трупе.

«Первая — по каким-то соображениям она могла сама его надеть на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть на нее пакет после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мертвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой», — объяснил собеседник агентства.

В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать происшествие. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи. Пока следов, указывающих на то, что это было убийство, по словам источника, не обнаружено.

Тело девушки с пакетом на голове было найдено в Академическом районе накануне вечером. Местные жители опознали в погибшей слабовидящую девушку-массажиста. Некоторые предположили, что произошло убийство.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургские следователи изучают обстоятельства гибели девушки, найденной мертвой на улице с пакетом на голове. Источник в силовых структурах назвал URA.RU две версии, как мешок мог оказаться на трупе. «Первая — по каким-то соображениям она могла сама его надеть на себя, а потом по неизвестным пока причинам погибнуть. Вторая — кто-то мог надеть на нее пакет после смерти. Такое иногда бывает: очевидцы накрывают тела мертвых людей, в том числе и пакетом, то есть тем, что имеется под рукой», — объяснил собеседник агентства. В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать происшествие. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи. Пока следов, указывающих на то, что это было убийство, по словам источника, не обнаружено. Тело девушки с пакетом на голове было найдено в Академическом районе накануне вечером. Местные жители опознали в погибшей слабовидящую девушку-массажиста. Некоторые предположили, что произошло убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...