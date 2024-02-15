15 февраля 2024

Стало известно, чей труп с пакетом на голове нашли ночью в Академическом районе

В Академическом районе нашли труп девушки с пакетом на голове
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следствию предстоит выяснить обстоятельства гибели девушки Фото:

Вечером, 15 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп девушки, а не парня, как сообщалось ранее. Погибшей оказалась незрячая девушка-массажист, пишут СМИ.

Она жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля.

«На голове был пакет полиэтиленовый. Женщина была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — цитирует Е1 слова местного жителя.

Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. Корреспондент отправил запрос в СУ СК России по Свердловской области. Там отказались от комментария.

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Вечером, 15 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп девушки, а не парня, как сообщалось ранее. Погибшей оказалась незрячая девушка-массажист, пишут СМИ. Она жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля. «На голове был пакет полиэтиленовый. Женщина была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — цитирует Е1 слова местного жителя. Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. Корреспондент отправил запрос в СУ СК России по Свердловской области. Там отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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