Стало известно, чей труп с пакетом на голове нашли ночью в Академическом районе

Следствию предстоит выяснить обстоятельства гибели девушки
Вечером, 15 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп девушки, а не парня, как сообщалось ранее. Погибшей оказалась незрячая девушка-массажист, пишут СМИ.
Она жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля.
«На голове был пакет полиэтиленовый. Женщина была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — цитирует Е1 слова местного жителя.
Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. Корреспондент отправил запрос в СУ СК России по Свердловской области. Там отказались от комментария.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.