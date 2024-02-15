Происшествия Криминал Стало известно, чей труп с пакетом на голове нашли ночью в Академическом районе В Академическом районе нашли труп девушки с пакетом на голове 16 февраля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Следствию предстоит выяснить обстоятельства гибели девушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вечером, 15 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп девушки, а не парня, как сообщалось ранее. Погибшей оказалась незрячая девушка-массажист, пишут СМИ. Она жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля. «На голове был пакет полиэтиленовый. Женщина была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — цитирует Е1 слова местного жителя. Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. Корреспондент отправил запрос в СУ СК России по Свердловской области. Там отказались от комментария. Вечером, 15 февраля, в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп девушки, а не парня, как сообщалось ранее. Погибшей оказалась незрячая девушка-массажист, пишут СМИ. Она жила в доме на Рябинина, 18/3. Ее тело под окнами многоэтажки обнаружили соседи в ночь с 15 на 16 февраля. «На голове был пакет полиэтиленовый. Женщина была одета только в курточку и штаны. Ноги босые», — цитирует Е1 слова местного жителя. Соседи рассказали журналистам, что погибшая была инвалидом по зрению и работала массажисткой. Корреспондент отправил запрос в СУ СК России по Свердловской области. Там отказались от комментария. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям