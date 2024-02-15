Путин назначил в ЯНАО нового судью

В Надымский городской суд ЯНАО назначен новый судья, которым стал Денис Давыдов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить в Ямало-Ненецком автономном округе судьей Надымского городского суда Дениса Александровича Давыдова», — следует из указа, подписанного Владимиром Путиным и опубликованным на портале правовой информации. Рекомендация о назначении Давыдова судьей была дана на заседании квалификационной коллегии судей ЯНАО 16 августа 2023 года.
Предыдущее назначение в суды ЯНАО состоялось 4 января. По указу президента РФ судья Ямальского райсуда Оксана Степанюк была переведена в суд округа, и трое судей были утверждены в должностях.
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