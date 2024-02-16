Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за аварии двух грузовых автомобилей на 31 километре (в сторону Екатеринбурга). Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует участников дорожного процесса, что на 31 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень движение транспорта временно перекрыто в связи ДТП», — говорится в сообщении. По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей «MAN» и «Volvo».
В результате ДТП люди не пострадали. Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 километра. Сотрудники ГИБДД и МЧС проводят работы по ликвидации последствий автоаварии.
На данный момент устанавливаются причины ДТП
Фото: telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области»
Сотрудники ГИБДД устраняют последствия ДТП
Фото: telegram-канал «ГИБДД по Свердловской области»
Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за аварии двух грузовых автомобилей на 31 километре (в сторону Екатеринбурга). Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». «Госавтоинспекция Свердловской области информирует участников дорожного процесса, что на 31 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень движение транспорта временно перекрыто в связи ДТП», — говорится в сообщении. По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей «MAN» и «Volvo». В результате ДТП люди не пострадали. Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 километра. Сотрудники ГИБДД и МЧС проводят работы по ликвидации последствий автоаварии.