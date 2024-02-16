Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за ДТП двух грузовиков. Фото

Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за ДТП двух грузовиков. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за аварии двух грузовых автомобилей на 31 километре (в сторону Екатеринбурга). Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует участников дорожного процесса, что на 31 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень движение транспорта временно перекрыто в связи ДТП», — говорится в сообщении. По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей «MAN» и «Volvo».

В результате ДТП люди не пострадали. Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 километра. Сотрудники ГИБДД и МЧС проводят работы по ликвидации последствий автоаварии.

На данный момент устанавливаются причины ДТП
На данный момент устанавливаются причины ДТП
Фото:
Сотрудники ГИБДД устраняют последствия ДТП
Сотрудники ГИБДД устраняют последствия ДТП
Фото:

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Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за аварии двух грузовых автомобилей на 31 километре (в сторону Екатеринбурга). Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». «Госавтоинспекция Свердловской области информирует участников дорожного процесса, что на 31 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень движение транспорта временно перекрыто в связи ДТП», — говорится в сообщении. По предварительным данным, произошло столкновение грузовых автомобилей «MAN» и «Volvo». В результате ДТП люди не пострадали. Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 километра. Сотрудники ГИБДД и МЧС проводят работы по ликвидации последствий автоаварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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