Генпрокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Акции Климовского патронного завода изымут в пользу государства Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Генеральная прокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Это происходит на фоне возобновления ряда уголовных дел. Об этом рассказал источник в госструктурах, знакомый с ситуацией.

«Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова», — передает слова источника РБК. Там добавили, что дочь одного из владельцев завода ранее передала 10% акций завода «Ростеху» безвозмездно.

Иск должен быть направлен в суд в ближайшее время. Семья Краснова, одного из владельцев завода, находится в розыске, заключил источник.

В начале января около 20 тысяч жителей Климовска остались без тепла и света из-за проблем с котельной завода. В ответ «Ростех» выразил готовность взять завод под контроль и заявил о подготовке обращения к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу. После аварии в котельной были арестованы начальник котельной, директор завода и вице-мэр Подольска, передает РАПСИ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральная прокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Это происходит на фоне возобновления ряда уголовных дел. Об этом рассказал источник в госструктурах, знакомый с ситуацией. «Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова», — передает слова источника РБК. Там добавили, что дочь одного из владельцев завода ранее передала 10% акций завода «Ростеху» безвозмездно. Иск должен быть направлен в суд в ближайшее время. Семья Краснова, одного из владельцев завода, находится в розыске, заключил источник. В начале января около 20 тысяч жителей Климовска остались без тепла и света из-за проблем с котельной завода. В ответ «Ростех» выразил готовность взять завод под контроль и заявил о подготовке обращения к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу. После аварии в котельной были арестованы начальник котельной, директор завода и вице-мэр Подольска, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...