Генпрокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода

16 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Акции Климовского патронного завода изымут в пользу государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Генеральная прокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Это происходит на фоне возобновления ряда уголовных дел. Об этом рассказал источник в госструктурах, знакомый с ситуацией. «Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова», — передает слова источника РБК. Там добавили, что дочь одного из владельцев завода ранее передала 10% акций завода «Ростеху» безвозмездно. Иск должен быть направлен в суд в ближайшее время. Семья Краснова, одного из владельцев завода, находится в розыске, заключил источник. В начале января около 20 тысяч жителей Климовска остались без тепла и света из-за проблем с котельной завода. В ответ «Ростех» выразил готовность взять завод под контроль и заявил о подготовке обращения к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу. После аварии в котельной были арестованы начальник котельной, директор завода и вице-мэр Подольска, передает РАПСИ.

Генеральная прокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Это происходит на фоне возобновления ряда уголовных дел. Об этом рассказал источник в госструктурах, знакомый с ситуацией. «Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова», — передает слова источника РБК. Там добавили, что дочь одного из владельцев завода ранее передала 10% акций завода «Ростеху» безвозмездно. Иск должен быть направлен в суд в ближайшее время. Семья Краснова, одного из владельцев завода, находится в розыске, заключил источник. В начале января около 20 тысяч жителей Климовска остались без тепла и света из-за проблем с котельной завода. В ответ «Ростех» выразил готовность взять завод под контроль и заявил о подготовке обращения к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу. После аварии в котельной были арестованы начальник котельной, директор завода и вице-мэр Подольска, передает РАПСИ.