05 января 2024

В Подмосковье в 20-градусный мороз без отопления осталась 21 тысяча человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное.Курган, отопление, приборы давления
Жилые дома остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе Фото:

Из-за прорыва на теплотрассе в Подмосковье в Подольске 21 тысяча человек осталась без отопления. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«21 тысяча человек осталась без тепла в подмосковном Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной», — передает канал. Отмечается, что в это время температура на улице достигала 20-ти градусов мороза.

Известно, что отопление было отключено днем в 173 жилых домах микрорайона Климовск. В этот момент в квартирах температура опустилась до 13-15 градусов. Также в подъездах прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, которые оборудовали тепловыми пушками. Отмечается, что аварию получилось устранить только утром 5 января. В ближайшее время ожидается подача отопления.

Ранее сообщалось, что в Тюмени жители нескольких улиц в микрорайоне Лесобаза остались без отопления в связи с повреждением теплотрассы. Прорыв уже ликвидирован, в более чем 70 жилых домов возвращено отопление и горячая вода.

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Из-за прорыва на теплотрассе в Подмосковье в Подольске 21 тысяча человек осталась без отопления. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «21 тысяча человек осталась без тепла в подмосковном Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной», — передает канал. Отмечается, что в это время температура на улице достигала 20-ти градусов мороза. Известно, что отопление было отключено днем в 173 жилых домах микрорайона Климовск. В этот момент в квартирах температура опустилась до 13-15 градусов. Также в подъездах прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, которые оборудовали тепловыми пушками. Отмечается, что аварию получилось устранить только утром 5 января. В ближайшее время ожидается подача отопления. Ранее сообщалось, что в Тюмени жители нескольких улиц в микрорайоне Лесобаза остались без отопления в связи с повреждением теплотрассы. Прорыв уже ликвидирован, в более чем 70 жилых домов возвращено отопление и горячая вода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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