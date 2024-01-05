В Подмосковье в 20-градусный мороз без отопления осталась 21 тысяча человек

05 января 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Жилые дома остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из-за прорыва на теплотрассе в Подмосковье в Подольске 21 тысяча человек осталась без отопления. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «21 тысяча человек осталась без тепла в подмосковном Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной», — передает канал. Отмечается, что в это время температура на улице достигала 20-ти градусов мороза. Известно, что отопление было отключено днем в 173 жилых домах микрорайона Климовск. В этот момент в квартирах температура опустилась до 13-15 градусов. Также в подъездах прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, которые оборудовали тепловыми пушками. Отмечается, что аварию получилось устранить только утром 5 января. В ближайшее время ожидается подача отопления. Ранее сообщалось, что в Тюмени жители нескольких улиц в микрорайоне Лесобаза остались без отопления в связи с повреждением теплотрассы. Прорыв уже ликвидирован, в более чем 70 жилых домов возвращено отопление и горячая вода.

Из-за прорыва на теплотрассе в Подмосковье в Подольске 21 тысяча человек осталась без отопления. При этом на улице стоял 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «21 тысяча человек осталась без тепла в подмосковном Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной», — передает канал. Отмечается, что в это время температура на улице достигала 20-ти градусов мороза. Известно, что отопление было отключено днем в 173 жилых домах микрорайона Климовск. В этот момент в квартирах температура опустилась до 13-15 градусов. Также в подъездах прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, которые оборудовали тепловыми пушками. Отмечается, что аварию получилось устранить только утром 5 января. В ближайшее время ожидается подача отопления. Ранее сообщалось, что в Тюмени жители нескольких улиц в микрорайоне Лесобаза остались без отопления в связи с повреждением теплотрассы. Прорыв уже ликвидирован, в более чем 70 жилых домов возвращено отопление и горячая вода.