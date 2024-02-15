Курганских менеджеров и программистов приглашают на работу в США и Казахстан. Список

16 февраля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Курганцы получили 700 приглашений поработать в других странах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские менеджеры и программисты получили сотни предложений поработать за границей. Приглашения местные специалисты получали из Казахстана, Беларуси и Соединенных Штатов Америки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter. «За 2023 год резюме курганцев получили почти 700 приглашений на иностранные вакансии. Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%), программисты (11,4%), операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%)», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что в курганских работниках наиболее всего были заинтересованы компании из Казахстана (оттуда пришло 36% приглашений от общего числа, то есть 248 предложений), Беларуси (146 предложений), Грузии (83 приглашения) и США (21 приглашение). Также интерес к курганцам проявили фирмы из Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, ОАЭ, Армении, Польши, Китая, Германии, Молдовы и Сербии. Журналисту URA.RU пояснили, что за 2023 год число приглашений для россиян в целом выросло на 38%. Ранее URA.RU писало, что в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области называли профессии, на которые были готовы принять соотечественников. Среди вакансий: инженеры, медики, водители и педагоги. Программистов и менеджеров зовут за границу Фото: сервис HeadHunter Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские менеджеры и программисты получили сотни предложений поработать за границей. Приглашения местные специалисты получали из Казахстана, Беларуси и Соединенных Штатов Америки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter. «За 2023 год резюме курганцев получили почти 700 приглашений на иностранные вакансии. Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%), программисты (11,4%), операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%)», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что в курганских работниках наиболее всего были заинтересованы компании из Казахстана (оттуда пришло 36% приглашений от общего числа, то есть 248 предложений), Беларуси (146 предложений), Грузии (83 приглашения) и США (21 приглашение). Также интерес к курганцам проявили фирмы из Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, ОАЭ, Армении, Польши, Китая, Германии, Молдовы и Сербии. Журналисту URA.RU пояснили, что за 2023 год число приглашений для россиян в целом выросло на 38%. Ранее URA.RU писало, что в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области называли профессии, на которые были готовы принять соотечественников. Среди вакансий: инженеры, медики, водители и педагоги.