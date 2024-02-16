Банки перестают выдавать семейную ипотеку

16 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Банки исчерпали лимит на выдачу кредитов по «Семейной ипотеке» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские банки «Уралсиб», «АкБарс» и Московский Кредитный Банк приостановили выдачу «Семейной ипотеки. Это связано с исчерпанием лимитов по кредитам. «Банки «Уралсиб», «АкБарс» и Московский кредитный банк остановили выдачу «Семейной ипотеки», — передает слова экспертов ТАСС. По данным аналитиков, «АкБарс» прекратил прием и подписание заявок на «Семейную ипотеку» с 12 февраля, «Уралсиб» приостановил выдачу «Семейной ипотеки» с 15 февраля. Московский Кредитный Банк больше не выдает «Семейные ипотеки», а также льготные ипотеки на новостройки и IT-ипотеки. Согласно данным ДОМ.РФ, Московский Кредитный Банк исчерпал лимит на «Семейную ипотеку» на 77,4%, «Уралсиб» — на 79,6%, «АкБарс» — на 93,3%. Некоторые из крупнейших банков по выдаче ипотеки в России уже превысили отметку в 90% лимита. Банк «ФК Открытие» использовал 94,9% лимита, «ДОМ.РФ» — 99,4%, а Сбербанк — 102%, заключили эксперты. «Семейная ипотека» в 2023 году стала самой популярной программой ипотечного кредитования в России. Общий объем выданных кредитов составил 2,1 триллиона рублей, что составляет 46% от общего числа льготных займов за этот год, согласно отчету ДОМ.РФ. Главный коммерческий директор группы компаний «КОРТРОС» Дмитрий Железнов заявил, что возможное продление льготной семейной ипотеки поддержит объемы строительства, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские банки «Уралсиб», «АкБарс» и Московский Кредитный Банк приостановили выдачу «Семейной ипотеки. Это связано с исчерпанием лимитов по кредитам. «Банки «Уралсиб», «АкБарс» и Московский кредитный банк остановили выдачу «Семейной ипотеки», — передает слова экспертов ТАСС. По данным аналитиков, «АкБарс» прекратил прием и подписание заявок на «Семейную ипотеку» с 12 февраля, «Уралсиб» приостановил выдачу «Семейной ипотеки» с 15 февраля. Московский Кредитный Банк больше не выдает «Семейные ипотеки», а также льготные ипотеки на новостройки и IT-ипотеки. Согласно данным ДОМ.РФ, Московский Кредитный Банк исчерпал лимит на «Семейную ипотеку» на 77,4%, «Уралсиб» — на 79,6%, «АкБарс» — на 93,3%. Некоторые из крупнейших банков по выдаче ипотеки в России уже превысили отметку в 90% лимита. Банк «ФК Открытие» использовал 94,9% лимита, «ДОМ.РФ» — 99,4%, а Сбербанк — 102%, заключили эксперты. «Семейная ипотека» в 2023 году стала самой популярной программой ипотечного кредитования в России. Общий объем выданных кредитов составил 2,1 триллиона рублей, что составляет 46% от общего числа льготных займов за этот год, согласно отчету ДОМ.РФ. Главный коммерческий директор группы компаний «КОРТРОС» Дмитрий Железнов заявил, что возможное продление льготной семейной ипотеки поддержит объемы строительства, передают «Дни.ру».