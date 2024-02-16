Бастрыкин поручил завести уголовное дело после скандала с генералом ФТС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после скандала с генералом Федеральной таможенной службы (ФТС) Олегом Завгородним. Об этом рассказали в СК РФ.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту скандала с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС в Калининграде», — передает сообщение СК РБК. 7 февраля Олег Завгородний был уволен из ФТС. После этого в телеграм-канале «112» было опубликовано видео, на котором, предположительно, был запечатлен сам Завгородний.
На кадрах было заметно, как мужчина в наручниках лежит в нетрезвом виде на полу полицейского участка. Утверждалось, что генерал вместе с коллегами отмечал командировку в ресторане отеля в Калининграде, после чего устроил дебош и был задержан.
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