В квартиры жителей Тюмени пытаются вломиться неизвестные люди

В Тюмени неизвестные ходят по квартирам и собирают личные данные горожан

16 февраля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени напуганы неизвестными людьми, которые пытаются вломиться в их квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени появились неизвестные, которые в дневное время ходят по квартирам и собирают личные данные проживающих там людей. Об этом URA.RU сообщили местные жители. Пользователи соцсетей считают, что таким образом могут действовать потенциальные преступники. «Около 13:00 я находился в своей квартире в ЖК „Заречный“. В дверь постучал незнакомый мужчина в строгом костюме. Когда я ему открыл, он сказал, что скоро в одном из тюменских ТРЦ будет большой семейный праздник. Для того чтобы туда попасть, нужно предоставить свои личные данные и оставить подпись. Я ему естественно отказал», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Пользователи паблика «Заречный район города Тюмени (Зарека)» соцсети «ВКонтакте» предположили, что таким образом могут собирать данные о том, кто из жителей города находится дома в дневное время. «Внимание, жулики! В районе домов ЖК „Ривьера“ по проезду Заречный проходит проверка наличия людей в жилье. Внешне опрятного вида молодой человек в синем костюме и пальто беспардонно и нагло звонит в двери якобы с неким опросом. Вяжите его и вызывайте полицию!» — написал один из анонимных пользователей паблика. «На этаж заходили, увидели камеру и сразу слиняли», — ответила ему Луиза Москвина. «ЖК „Горизонт“. Тоже были замечены неделю назад. Настойчиво стучали в дверь, после чего приходили повторно, дергая ручку», — добавил пользователь с ником Og Hanma. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени банда мошенников убеждала пенсионеров передать деньги для их проверки на подлинность. По данным областной прокуратуры, группа может быть причастна к другим случаям мошенничества по классической схеме «родственник, попавший в ДТП». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени появились неизвестные, которые в дневное время ходят по квартирам и собирают личные данные проживающих там людей. Об этом URA.RU сообщили местные жители. Пользователи соцсетей считают, что таким образом могут действовать потенциальные преступники. «Около 13:00 я находился в своей квартире в ЖК „Заречный“. В дверь постучал незнакомый мужчина в строгом костюме. Когда я ему открыл, он сказал, что скоро в одном из тюменских ТРЦ будет большой семейный праздник. Для того чтобы туда попасть, нужно предоставить свои личные данные и оставить подпись. Я ему естественно отказал», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Пользователи паблика «Заречный район города Тюмени (Зарека)» соцсети «ВКонтакте» предположили, что таким образом могут собирать данные о том, кто из жителей города находится дома в дневное время. «Внимание, жулики! В районе домов ЖК „Ривьера“ по проезду Заречный проходит проверка наличия людей в жилье. Внешне опрятного вида молодой человек в синем костюме и пальто беспардонно и нагло звонит в двери якобы с неким опросом. Вяжите его и вызывайте полицию!» — написал один из анонимных пользователей паблика. «На этаж заходили, увидели камеру и сразу слиняли», — ответила ему Луиза Москвина. «ЖК „Горизонт“. Тоже были замечены неделю назад. Настойчиво стучали в дверь, после чего приходили повторно, дергая ручку», — добавил пользователь с ником Og Hanma. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени банда мошенников убеждала пенсионеров передать деньги для их проверки на подлинность. По данным областной прокуратуры, группа может быть причастна к другим случаям мошенничества по классической схеме «родственник, попавший в ДТП».