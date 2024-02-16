Лукашенко объяснил режим КТО на границе с Украиной

На западе Беларуси задержали диверсантов. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.
«Сегодня задержали диверсантов на украинской границе. По болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу», — передал слова Лукашенко ТАСС. Белорусский лидер подчеркнул, что все жестче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров не случайно. Лукашенко добавил, что нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны.
Ранее сообщалось, что в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Район граничит с Украиной. Население района призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.
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