Лукашенко объяснил режим КТО на границе с Украиной

Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии Фото:

На западе Беларуси задержали диверсантов. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«Сегодня задержали диверсантов на украинской границе. По болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу», — передал слова Лукашенко ТАСС. Белорусский лидер подчеркнул, что все жестче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров не случайно. Лукашенко добавил, что нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны.

Ранее сообщалось, что в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Район граничит с Украиной. Население района призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

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На западе Беларуси задержали диверсантов. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. «Сегодня задержали диверсантов на украинской границе. По болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу», — передал слова Лукашенко ТАСС. Белорусский лидер подчеркнул, что все жестче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров не случайно. Лукашенко добавил, что нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны. Ранее сообщалось, что в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Район граничит с Украиной. Население района призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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