Крупного пермского производителя стройматериалов наказали за высокие цены

УФАС оштрафовало «Пермтрансжелезобетон» за высокие цены на газобетонные блоки

16 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

«Пермтрансжелезобетон» оштрафован за высокие цены на газобетон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское управление ФАС оштрафовало производителя стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон». В ведомстве провели проверку и выяснили, что компания установила монопольно высокие цены на газобетонные блоки. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «АО „Пермтрансжелезобетон“ привлечено к административной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФАС по Пермскому краю. Ранее было установлено, что указанное юрлицо «злоупотребляло своим доминирующим положением на товарном рынке». Это привело к ущемлению интересов покупателей. АО «Пермтрансжелезобетон» ведет деятельность в городе Краснокамске. Согласно открытым данным, численность сотрудников производственной компании составляет порядка 1300 человек. По итогам 2022 года юрлицо получило чистую прибыль в размере 577 млн рублей. Антимонопольное ведомство заинтересовалось ценами на газобетонные блоки в 2022 году, начав проверку ряда компаний — производителей указанных стройматериалов. После проведения проверки штраф за монопольно высокие цены на газобетон получил и завод ПЗСП, которым руководит брата экс-главы Перми Алексея Демкина Евгений.

Пермское управление ФАС оштрафовало производителя стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон». В ведомстве провели проверку и выяснили, что компания установила монопольно высокие цены на газобетонные блоки. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «АО „Пермтрансжелезобетон“ привлечено к административной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФАС по Пермскому краю. Ранее было установлено, что указанное юрлицо «злоупотребляло своим доминирующим положением на товарном рынке». Это привело к ущемлению интересов покупателей. АО «Пермтрансжелезобетон» ведет деятельность в городе Краснокамске. Согласно открытым данным, численность сотрудников производственной компании составляет порядка 1300 человек. По итогам 2022 года юрлицо получило чистую прибыль в размере 577 млн рублей. Антимонопольное ведомство заинтересовалось ценами на газобетонные блоки в 2022 году, начав проверку ряда компаний — производителей указанных стройматериалов. После проведения проверки штраф за монопольно высокие цены на газобетон получил и завод ПЗСП, которым руководит брата экс-главы Перми Алексея Демкина Евгений.