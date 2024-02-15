15 февраля 2024

Крупного пермского производителя стройматериалов наказали за высокие цены

УФАС оштрафовало «Пермтрансжелезобетон» за высокие цены на газобетонные блоки
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , стройматериалы, пеноблоки, газобетон
«Пермтрансжелезобетон» оштрафован за высокие цены на газобетон Фото:

Пермское управление ФАС оштрафовало производителя стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон». В ведомстве провели проверку и выяснили, что компания установила монопольно высокие цены на газобетонные блоки. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«АО „Пермтрансжелезобетон“ привлечено к административной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФАС по Пермскому краю. Ранее было установлено, что указанное юрлицо «злоупотребляло своим доминирующим положением на товарном рынке». Это привело к ущемлению интересов покупателей.

АО «Пермтрансжелезобетон» ведет деятельность в городе Краснокамске. Согласно открытым данным, численность сотрудников производственной компании составляет порядка 1300 человек. По итогам 2022 года юрлицо получило чистую прибыль в размере 577 млн рублей.

Антимонопольное ведомство заинтересовалось ценами на газобетонные блоки в 2022 году, начав проверку ряда компаний — производителей указанных стройматериалов. После проведения проверки штраф за монопольно высокие цены на газобетон получил и завод ПЗСП, которым руководит брата экс-главы Перми Алексея Демкина Евгений.

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Пермское управление ФАС оштрафовало производителя стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон». В ведомстве провели проверку и выяснили, что компания установила монопольно высокие цены на газобетонные блоки. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «АО „Пермтрансжелезобетон“ привлечено к административной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФАС по Пермскому краю. Ранее было установлено, что указанное юрлицо «злоупотребляло своим доминирующим положением на товарном рынке». Это привело к ущемлению интересов покупателей. АО «Пермтрансжелезобетон» ведет деятельность в городе Краснокамске. Согласно открытым данным, численность сотрудников производственной компании составляет порядка 1300 человек. По итогам 2022 года юрлицо получило чистую прибыль в размере 577 млн рублей. Антимонопольное ведомство заинтересовалось ценами на газобетонные блоки в 2022 году, начав проверку ряда компаний — производителей указанных стройматериалов. После проведения проверки штраф за монопольно высокие цены на газобетон получил и завод ПЗСП, которым руководит брата экс-главы Перми Алексея Демкина Евгений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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