Крупного пермского производителя стройматериалов наказали за высокие цены

Пермское управление ФАС оштрафовало производителя стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон». В ведомстве провели проверку и выяснили, что компания установила монопольно высокие цены на газобетонные блоки. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«АО „Пермтрансжелезобетон“ привлечено к административной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФАС по Пермскому краю. Ранее было установлено, что указанное юрлицо «злоупотребляло своим доминирующим положением на товарном рынке». Это привело к ущемлению интересов покупателей.
АО «Пермтрансжелезобетон» ведет деятельность в городе Краснокамске. Согласно открытым данным, численность сотрудников производственной компании составляет порядка 1300 человек. По итогам 2022 года юрлицо получило чистую прибыль в размере 577 млн рублей.
Антимонопольное ведомство заинтересовалось ценами на газобетонные блоки в 2022 году, начав проверку ряда компаний — производителей указанных стройматериалов. После проведения проверки штраф за монопольно высокие цены на газобетон получил и завод ПЗСП, которым руководит брата экс-главы Перми Алексея Демкина Евгений.
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