Пермяки жалуются на резкое удорожание газобетона местных заводов

Теперь строительство дома обойдется в три раза дороже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми резко выросли цены на газобетон в два-три раза. Жительница краевой столицы заметила это при закупке материала для строительства дома по смете, составленной в прошлом году. Сравнивая цены у местных производителей и анализируя состав газобетона, она заподозрила искусственное завышение цен и подала заявление в Пермское УФАС. Документ есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Цена на газобетон многие годы держалась в пределах 3-4 тысяч рублей за кубически, поскольку ингредиенты для приготовления газоблока: песок, известь, вода, цемент — являются российскими и не подвержены санкционным рискам. Считаю, что рост цены в два-три раза не является экономически обоснованным. Он может быть связан с монополистическим сговором группы пермских заводов», — указала в заявлении пермячка.

По ее предположениям, производители стройматериалов могли пойти на это в связи с потерей главного конкурента на рынке материалов — древесины. Она сильно выросла в цене еще в 2021 году и строить из него дома почти перестали.

В заявлении антимонопольщикам пермячка приложила выдержки из строительных ГОСТов о составе и пропорциях газобетона, рассчитала себестоимость кубического метра, учитывая актуальные цены на ингредиенты, добавила процент — прибыль производителя и сравнила полученные результаты с ценами пермских поставщиком газобетона: АО «Специализированный застройщик ПЗСП», Завод АО «Пермжелезобетон» и ООО «БлокерСтрой». У первых двух заводов цена кубометра составила 8,5-8,7 тысяч рублей. У последнего — 5,8 тысяч рублей. Заявительница попросила УФАС провести проверку по приведенным фактам и принять меры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми поставщики металла придумали, как бороться с повышением цен. Они ограничили наценку на свою продукцию — от 7 до 12%. Такие меры со стороны компаний направлены на сдерживание роста цен в условиях текущей ситуации в экономике. Евросоюз, США и другие страны вводят экономические ограничения в ответ на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, в Перми нашли компании, которые заменят импортные стройматериалы.

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