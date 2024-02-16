Исследование: ЕС выделил Украине в два раза меньше помощи, чем обещал

16 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

ЕС не смог выплатить Украине обещанную сумму помощи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз и его члены не смогли выплатить ожидаемую сумму помощи Украине. Вместо 144 миллиарда евро украинские власти получили только 77 миллиардов. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля. «ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь Украине, но выделили лишь 77 миллиардов евро», — сообщается на официальном сайте института. Там добавили, что размеры финансовой и военной помощи примерно одинаковы и составляют 34 миллиарда евро и 35,2 миллиарда евро соответственно. Директор исследовательского центра института Кристоф Требеш отметил, что финансовая помощь в ближайшее время гарантирована. Однако ситуация с военной помощью менее ясна и зависит от динамики развития событий, заключил Требеш. Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль в размере 4,4 миллиарда евро. Данная сумма была получена от реинвестирования замороженных российских активов на платформе Euroclear в 2023 году.

Евросоюз и его члены не смогли выплатить ожидаемую сумму помощи Украине. Вместо 144 миллиарда евро украинские власти получили только 77 миллиардов. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля. «ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь Украине, но выделили лишь 77 миллиардов евро», — сообщается на официальном сайте института. Там добавили, что размеры финансовой и военной помощи примерно одинаковы и составляют 34 миллиарда евро и 35,2 миллиарда евро соответственно. Директор исследовательского центра института Кристоф Требеш отметил, что финансовая помощь в ближайшее время гарантирована. Однако ситуация с военной помощью менее ясна и зависит от динамики развития событий, заключил Требеш. Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль в размере 4,4 миллиарда евро. Данная сумма была получена от реинвестирования замороженных российских активов на платформе Euroclear в 2023 году.