Исследование: ЕС выделил Украине в два раза меньше помощи, чем обещал

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Ситуация в банках Кургана, карта, евро, валюта, европа
ЕС не смог выплатить Украине обещанную сумму помощи Фото:
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Евросоюз и его члены не смогли выплатить ожидаемую сумму помощи Украине. Вместо 144 миллиарда евро украинские власти получили только 77 миллиардов. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля.

«ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь Украине, но выделили лишь 77 миллиардов евро», — сообщается на официальном сайте института. Там добавили, что размеры финансовой и военной помощи примерно одинаковы и составляют 34 миллиарда евро и 35,2 миллиарда евро соответственно.

Директор исследовательского центра института Кристоф Требеш отметил, что финансовая помощь в ближайшее время гарантирована. Однако ситуация с военной помощью менее ясна и зависит от динамики развития событий, заключил Требеш.

Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль в размере 4,4 миллиарда евро. Данная сумма была получена от реинвестирования замороженных российских активов на платформе Euroclear в 2023 году.

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Евросоюз и его члены не смогли выплатить ожидаемую сумму помощи Украине. Вместо 144 миллиарда евро украинские власти получили только 77 миллиардов. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля. «ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь Украине, но выделили лишь 77 миллиардов евро», — сообщается на официальном сайте института. Там добавили, что размеры финансовой и военной помощи примерно одинаковы и составляют 34 миллиарда евро и 35,2 миллиарда евро соответственно. Директор исследовательского центра института Кристоф Требеш отметил, что финансовая помощь в ближайшее время гарантирована. Однако ситуация с военной помощью менее ясна и зависит от динамики развития событий, заключил Требеш. Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет передать Украине прибыль в размере 4,4 миллиарда евро. Данная сумма была получена от реинвестирования замороженных российских активов на платформе Euroclear в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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