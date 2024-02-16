Как отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году

По случаю Дня защитника Отечества россияне отдыхают с 23 по 25 февраля

16 февраля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

По словам Нечаевой, 23 февраля — это дополнительный праздничный день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне по случаю Дня защитника Отечества отдыхают с 23 по 25 февраля, потому что праздник выпадет на пятницу. Также 22 февраля является сокращенным на один час рабочим днем. Об этом сообщила эксперт Headhunter Татьяна Нечаева. «Двадцать третье февраля — нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля», — передает РИА Новости слова Нечаевой. Она добавила, что 23-е число является дополнительным праздничным днем, а 24 и 25 февраля — это обычные выходные. При этом 22 февраля будет сокращенным рабочим днем. Кроме того, эксперт объяснила, что работа в нерабочие и праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере или в одинарном, если при этом предоставляется дополнительный выходной день. Сотрудник сам может решить, что для него будет лучше — двойная оплата труда или дополнительный выходной. Нечаева отметила, что такое правило действует для работников, трудящихся по производственному календарю, в котором выходные выпадают на субботу и воскресенье. Ранее URA.RU рассказывало, что подарить мужчине на 23 февраля. Можно устроить квест за подарком, романтический вечер или сделать сюрприз своими руками. Более подробно можно прочитать в нашем материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне по случаю Дня защитника Отечества отдыхают с 23 по 25 февраля, потому что праздник выпадет на пятницу. Также 22 февраля является сокращенным на один час рабочим днем. Об этом сообщила эксперт Headhunter Татьяна Нечаева. «Двадцать третье февраля — нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля», — передает РИА Новости слова Нечаевой. Она добавила, что 23-е число является дополнительным праздничным днем, а 24 и 25 февраля — это обычные выходные. При этом 22 февраля будет сокращенным рабочим днем. Кроме того, эксперт объяснила, что работа в нерабочие и праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере или в одинарном, если при этом предоставляется дополнительный выходной день. Сотрудник сам может решить, что для него будет лучше — двойная оплата труда или дополнительный выходной. Нечаева отметила, что такое правило действует для работников, трудящихся по производственному календарю, в котором выходные выпадают на субботу и воскресенье. Ранее URA.RU рассказывало, что подарить мужчине на 23 февраля. Можно устроить квест за подарком, романтический вечер или сделать сюрприз своими руками. Более подробно можно прочитать в нашем материале.