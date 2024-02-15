В ХМАО нашелся счастливчик, выигравший почти 40 миллионов рублей в лотерею

16 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В ХМАО нашелся победитель лотереи, который выиграл почти 40 миллионов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в конце января, оформил свой выигрыш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Победитель с выигрышем в 38 миллионов рублей оформился, но решил поделиться своей историей позже», — рассказали в пресс-службе компании. Югорчанин купил лотерейные билеты сразу нескольких тиражей, один из них оказался счастливым. Из выигранной суммы ему придется отдать шесть миллионов рублей на налоги.



В январе объявились еще два победителя-миллионера новогоднего тиража «Русского лото»: один из ХМАО, другой из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей.

Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в конце января, оформил свой выигрыш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Победитель с выигрышем в 38 миллионов рублей оформился, но решил поделиться своей историей позже», — рассказали в пресс-службе компании. Югорчанин купил лотерейные билеты сразу нескольких тиражей, один из них оказался счастливым. Из выигранной суммы ему придется отдать шесть миллионов рублей на налоги. В январе объявились еще два победителя-миллионера новогоднего тиража «Русского лото»: один из ХМАО, другой из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей.