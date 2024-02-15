15 февраля 2024

В ХМАО нашелся счастливчик, выигравший почти 40 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, рубли
В ХМАО нашелся победитель лотереи, который выиграл почти 40 миллионов рублей Фото:

Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в конце января, оформил свой выигрыш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Победитель с выигрышем в 38 миллионов рублей оформился, но решил поделиться своей историей позже», — рассказали в пресс-службе компании. Югорчанин купил лотерейные билеты сразу нескольких тиражей, один из них оказался счастливым. Из выигранной суммы ему придется отдать шесть миллионов рублей на налоги.

В январе объявились еще два победителя-миллионера новогоднего тиража «Русского лото»: один из ХМАО, другой из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей.

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Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в конце января, оформил свой выигрыш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Победитель с выигрышем в 38 миллионов рублей оформился, но решил поделиться своей историей позже», — рассказали в пресс-службе компании. Югорчанин купил лотерейные билеты сразу нескольких тиражей, один из них оказался счастливым. Из выигранной суммы ему придется отдать шесть миллионов рублей на налоги. В январе объявились еще два победителя-миллионера новогоднего тиража «Русского лото»: один из ХМАО, другой из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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