В ХМАО нашелся счастливчик, выигравший почти 40 миллионов рублей в лотерею

В ХМАО нашелся победитель лотереи, который выиграл почти 40 миллионов рублей
Житель ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в конце января, оформил свой выигрыш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Победитель с выигрышем в 38 миллионов рублей оформился, но решил поделиться своей историей позже», — рассказали в пресс-службе компании. Югорчанин купил лотерейные билеты сразу нескольких тиражей, один из них оказался счастливым. Из выигранной суммы ему придется отдать шесть миллионов рублей на налоги.
В январе объявились еще два победителя-миллионера новогоднего тиража «Русского лото»: один из ХМАО, другой из ЯНАО. Оба выиграли по одному миллиону рублей.
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