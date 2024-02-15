15 февраля 2024

В Перми ограничат движение по мосту через Каму

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мост, красавинский мост
На мосту будут проводиться ремонтные работы Фото:

В Перми 17 февраля частично перекроют движение по Красавинскому мосту через Каму. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает в своем telegram-канале сообщает Госинспекция Пермского края.

«17 февраля с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (участок от улицы Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов). Ограничение связано с проведением ремонтных работ», — информирует ГИБДД со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми на год будет перекрыто движение по путепроводу на улице Карпинского в связи с его реконструкцией. Путепровод планируется расширить до трех полос для движения автомобилей и автобусов в каждую сторону с прокладкой между ними трамвайных путей.

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В Перми 17 февраля частично перекроют движение по Красавинскому мосту через Каму. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает в своем telegram-канале сообщает Госинспекция Пермского края. «17 февраля с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (участок от улицы Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов). Ограничение связано с проведением ремонтных работ», — информирует ГИБДД со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми на год будет перекрыто движение по путепроводу на улице Карпинского в связи с его реконструкцией. Путепровод планируется расширить до трех полос для движения автомобилей и автобусов в каждую сторону с прокладкой между ними трамвайных путей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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