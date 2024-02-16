Сборная Свердловской области по биатлону победила на Спартакиаде РФ в Златоусте

16 февраля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Золотая медаль подняла Свердловскую область на шестую строчку в медальном зачете спартакиады Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Сборная команда Свердловской области по биатлону 16 февраля выиграла гонку в смешанной эстафете на Спартакиаде РФ в Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщили в telegram-канале Союза биатлонистов России «Победа Свердловской области! Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин выиграли золотые медали Спартакиады в Златоусте», — сообщается в канале. Свердловская область показала результат 1 час 6 минут 35,9 секунды. Второй стала сборная Московской области, отставшая от свердловчан на 13 секунд. Третьей стала команда Красноярского края, проигравшая уральцам 20,8 секунды. В медальном зачете Свердловская область благодаря этой победе переместилась на шестое место. Челябинцы находятся на седьмой строчке таблицы.

Сборная команда Свердловской области по биатлону 16 февраля выиграла гонку в смешанной эстафете на Спартакиаде РФ в Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщили в telegram-канале Союза биатлонистов России «Победа Свердловской области! Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин выиграли золотые медали Спартакиады в Златоусте», — сообщается в канале. Свердловская область показала результат 1 час 6 минут 35,9 секунды. Второй стала сборная Московской области, отставшая от свердловчан на 13 секунд. Третьей стала команда Красноярского края, проигравшая уральцам 20,8 секунды. В медальном зачете Свердловская область благодаря этой победе переместилась на шестое место. Челябинцы находятся на седьмой строчке таблицы.