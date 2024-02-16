Генсек НАТО: РФ должна ответить на «серьезные вопросы» после смерти Навального*

В НАТО считают, что нужно установить все факты смерти Навального
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
Необходимо установить все факты, связанные со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия должна ответить на «серьезные вопросы».
«Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены. А Россия должна ответить на серьезные вопросы», — заявил он, передают РИА Новости.
Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе России Владимиру Путину доложено о ситуации.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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