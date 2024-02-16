Генсек НАТО: РФ должна ответить на «серьезные вопросы» после смерти Навального*

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В НАТО считают, что нужно установить все факты смерти Навального Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Необходимо установить все факты, связанные со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия должна ответить на «серьезные вопросы».

«Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены. А Россия должна ответить на серьезные вопросы», — заявил он, передают РИА Новости.

Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе России Владимиру Путину доложено о ситуации.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Необходимо установить все факты, связанные со смертью Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия должна ответить на «серьезные вопросы». «Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены. А Россия должна ответить на серьезные вопросы», — заявил он, передают РИА Новости. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе России Владимиру Путину доложено о ситуации. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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