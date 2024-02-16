Песков: Путину доложили о смерти Навального*

Путину доложили о смерти Навального*, сказал Песков
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
Информация, что Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО, была передана президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, ему [Путину] доложено. Разбираться будут медики», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает журналист Андрей Колесников в своем
Навальный умер 16 февраля в тюрьме. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки. Сейчас в ЯНАО отправлена комиссия ФСИН.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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