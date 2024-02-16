Песков: Путину доложили о смерти Навального*

16 февраля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Путину доложили о смерти Навального*, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Информация, что Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО, была передана президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, ему [Путину] доложено. Разбираться будут медики», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает журналист Андрей Колесников в своем telegram-канале . Навальный умер 16 февраля в тюрьме. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки. Сейчас в ЯНАО отправлена комиссия ФСИН. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Информация, что Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО, была передана президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, ему [Путину] доложено. Разбираться будут медики», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает журналист Андрей Колесников в своем telegram-канале. Навальный умер 16 февраля в тюрьме. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки. Сейчас в ЯНАО отправлена комиссия ФСИН. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов