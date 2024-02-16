Песков: Путину доложили о смерти Навального*

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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
Путину доложили о смерти Навального*, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Информация, что Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО, была передана президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, ему [Путину] доложено. Разбираться будут медики», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает журналист Андрей Колесников в своем telegram-канале.

Навальный умер 16 февраля в тюрьме. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки. Сейчас в ЯНАО отправлена комиссия ФСИН.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Информация, что Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии ЯНАО, была передана президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, ему [Путину] доложено. Разбираться будут медики», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает журналист Андрей Колесников в своем telegram-канале. Навальный умер 16 февраля в тюрьме. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки. Сейчас в ЯНАО отправлена комиссия ФСИН. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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