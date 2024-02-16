Реакция западных стран на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) является саморазоблачительной из-за прямых обвинений в адрес России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Запад уже подготовил свои выводы по этой трагедии, в то время, как судмедэкспертиза еще не проводилась.
Ранее сообщалось, что Навальный* умер в исправительной колонии. Причиной его смерти в УФСИН назвали оторвавшийся тромб.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Реакция западных стран на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) является саморазоблачительной из-за прямых обвинений в адрес России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Запад уже подготовил свои выводы по этой трагедии, в то время, как судмедэкспертиза еще не проводилась. Ранее сообщалось, что Навальный* умер в исправительной колонии. Причиной его смерти в УФСИН назвали оторвавшийся тромб. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов