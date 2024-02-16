Захарова назвала реакцию Запада на смерть Навального* саморазоблачительной

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
По словам Захаровой, Запад подготовил свои выводы по смерти Навального*, но судмедэкспертиза еще не проводилась Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Реакция западных стран на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) является саморазоблачительной из-за прямых обвинений в адрес России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Запад уже подготовил свои выводы по этой трагедии, в то время, как судмедэкспертиза еще не проводилась.

Ранее сообщалось, что Навальный* умер в исправительной колонии. Причиной его смерти в УФСИН назвали оторвавшийся тромб.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Реакция западных стран на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) является саморазоблачительной из-за прямых обвинений в адрес России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Запад уже подготовил свои выводы по этой трагедии, в то время, как судмедэкспертиза еще не проводилась. Ранее сообщалось, что Навальный* умер в исправительной колонии. Причиной его смерти в УФСИН назвали оторвавшийся тромб. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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