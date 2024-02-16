Захарова назвала реакцию Запада на смерть Навального* саморазоблачительной

16 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, Запад подготовил свои выводы по смерти Навального*, но судмедэкспертиза еще не проводилась Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Реакция западных стран на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) является саморазоблачительной из-за прямых обвинений в адрес России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она добавила, что Запад уже подготовил свои выводы по этой трагедии, в то время, как судмедэкспертиза еще не проводилась. Ранее сообщалось, что Навальный* умер в исправительной колонии. Причиной его смерти в УФСИН назвали оторвавшийся тромб. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Реакция западных стран на смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) является саморазоблачительной из-за прямых обвинений в адрес России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Запад уже подготовил свои выводы по этой трагедии, в то время, как судмедэкспертиза еще не проводилась. Ранее сообщалось, что Навальный* умер в исправительной колонии. Причиной его смерти в УФСИН назвали оторвавшийся тромб. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов