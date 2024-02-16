Симоньян раскрыла, кому выгодна смерть Навального* перед выборами в России

Симоньян: перед выборами смерть Навального* выгодна противостоящим России силам

16 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

По словам Симоньян, СМИ на Западе знают, что смерть Навального* выгодна противоположным силам РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) перед президентскими выборами в РФ выгодна противостоящим России силам. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, СМИ на Западе хорошо об этом осведомлены. «Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам», — передает РИА Новости слова Симоньян. Она отметила, что западные СМИ прекрасно знают об этом. Кроме того, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» заявила, что Россия никому ничего не должна. Таким образом она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что факты смерти политика должны быть установлены. Алексей Навальный* умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) перед президентскими выборами в РФ выгодна противостоящим России силам. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, СМИ на Западе хорошо об этом осведомлены. «Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам», — передает РИА Новости слова Симоньян. Она отметила, что западные СМИ прекрасно знают об этом. Кроме того, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» заявила, что Россия никому ничего не должна. Таким образом она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что факты смерти политика должны быть установлены. Алексей Навальный* умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов