Путин: РФ рассчитывала, будет получать технологии за границей, но может развивать их сама. Видео

Путин: Россия может развивать свои технологии, схожие с западными
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Конар. Челябинск
Владимир Путин встретился с рабочими «Станкомаш» Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Россия способна развивать у себя технологии, которые раньше покупала у стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске.

«Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, что будем получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Оказалось, что есть возможность производить все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что в стране невозможно все производить, однако то, что нужно, производится и развивается.

Путин проводит рабочую встречу с рабочими «Станкомаш». Фотографии и видео с мероприятия — в материале URA.RU.

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Россия способна развивать у себя технологии, которые раньше покупала у стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. «Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, что будем получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Оказалось, что есть возможность производить все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что в стране невозможно все производить, однако то, что нужно, производится и развивается. Путин проводит рабочую встречу с рабочими «Станкомаш». Фотографии и видео с мероприятия — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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