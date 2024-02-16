Россия способна развивать у себя технологии, которые раньше покупала у стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске.
«Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, что будем получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Оказалось, что есть возможность производить все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что в стране невозможно все производить, однако то, что нужно, производится и развивается.
Путин проводит рабочую встречу с рабочими «Станкомаш». Фотографии и видео с мероприятия — в материале URA.RU.
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