Путин: РФ рассчитывала, будет получать технологии за границей, но может развивать их сама. Видео

Путин: Россия может развивать свои технологии, схожие с западными

16 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с рабочими «Станкомаш» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Россия способна развивать у себя технологии, которые раньше покупала у стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. «Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, что будем получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Оказалось, что есть возможность производить все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что в стране невозможно все производить, однако то, что нужно, производится и развивается. Путин проводит рабочую встречу с рабочими «Станкомаш». Фотографии и видео с мероприятия — в материале URA.RU.

Россия способна развивать у себя технологии, которые раньше покупала у стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. «Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, что будем получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Оказалось, что есть возможность производить все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что в стране невозможно все производить, однако то, что нужно, производится и развивается. Путин проводит рабочую встречу с рабочими «Станкомаш». Фотографии и видео с мероприятия — в материале URA.RU.