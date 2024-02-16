Из-за аварии жители курганского округа остались без отопления

В Катайском округе перестал работать отопительный котел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском муниципальном округе Курганской области произошел скачок напряжения электроэнергии. По этой причине остановился отопительный котел. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«На центральной котельной произошел скачок напряжения электроэнергии. В связи с этим остановился отопительный котел, подающий тепло потребителям», — указано в посте администрации.

В настоящее время рабочие устраняют возникшую проблему. Представители администрации призвали жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Тепло в домах появится в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что компания мэрии курганского округа сталкивалась с ЧП — в аномальные морозы до -44 градусов сломался котел, из-за чего жители могли остаться без отопления. Это происходило в Петуховском округе.