Из-за аварии жители курганского округа остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, детские руки, батареи
В Катайском округе перестал работать отопительный котел Фото:

В Катайском муниципальном округе Курганской области произошел скачок напряжения электроэнергии. По этой причине остановился отопительный котел. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«На центральной котельной произошел скачок напряжения электроэнергии. В связи с этим остановился отопительный котел, подающий тепло потребителям», — указано в посте администрации.

В настоящее время рабочие устраняют возникшую проблему. Представители администрации призвали жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Тепло в домах появится в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что компания мэрии курганского округа сталкивалась с ЧП — в аномальные морозы до -44 градусов сломался котел, из-за чего жители могли остаться без отопления. Это происходило в Петуховском округе.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катайском муниципальном округе Курганской области произошел скачок напряжения электроэнергии. По этой причине остановился отопительный котел. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте». «На центральной котельной произошел скачок напряжения электроэнергии. В связи с этим остановился отопительный котел, подающий тепло потребителям», — указано в посте администрации. В настоящее время рабочие устраняют возникшую проблему. Представители администрации призвали жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Тепло в домах появится в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что компания мэрии курганского округа сталкивалась с ЧП — в аномальные морозы до -44 градусов сломался котел, из-за чего жители могли остаться без отопления. Это происходило в Петуховском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...