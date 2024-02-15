В «Столото» пояснили, как пермскому лотерейному миллионеру забрать приз

Пермяк, выигравший 17 млн рублей, должен написать заявление, чтобы забрать приз

16 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Победитель должен успеть забрать деньги до 2027 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы получить 17 млн рублей, победителю лотереи из Перми нужно написать заявление на выдачу денег. Это можно сделать в офисе «Столото» в Москве или отправить документы по почте, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей. «Для оформления выигрыша победителю необходимо предоставить: заявление участника лотереи, информацию об электронном лотерейном билете с уникальным ключом и номером или оригинал типографского билета, код выигрыша, который пришел в СМС», — рассказали в пресс-службе. Также победителю нужно передать оператору лотерей паспортные данные, реквизиты банковского счета, куда переведут выигрыш, а также номер ИНН. Чтобы заявить о себе и забрать приз, у пермяка есть 3,5 года. После истечения этого срока выигрыш уйдет в бюджет РФ. Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерею 17 млн рублей. Билет был куплен в мобильном приложении за 300 рублей. После вычета налогов он получит в свое распоряжение 14 млн рублей.

Чтобы получить 17 млн рублей, победителю лотереи из Перми нужно написать заявление на выдачу денег. Это можно сделать в офисе «Столото» в Москве или отправить документы по почте, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей. «Для оформления выигрыша победителю необходимо предоставить: заявление участника лотереи, информацию об электронном лотерейном билете с уникальным ключом и номером или оригинал типографского билета, код выигрыша, который пришел в СМС», — рассказали в пресс-службе. Также победителю нужно передать оператору лотерей паспортные данные, реквизиты банковского счета, куда переведут выигрыш, а также номер ИНН. Чтобы заявить о себе и забрать приз, у пермяка есть 3,5 года. После истечения этого срока выигрыш уйдет в бюджет РФ. Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерею 17 млн рублей. Билет был куплен в мобильном приложении за 300 рублей. После вычета налогов он получит в свое распоряжение 14 млн рублей.