В «Столото» пояснили, как пермскому лотерейному миллионеру забрать приз

Чтобы получить 17 млн рублей, победителю лотереи из Перми нужно написать заявление на выдачу денег. Это можно сделать в офисе «Столото» в Москве или отправить документы по почте, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей.
«Для оформления выигрыша победителю необходимо предоставить: заявление участника лотереи, информацию об электронном лотерейном билете с уникальным ключом и номером или оригинал типографского билета, код выигрыша, который пришел в СМС», — рассказали в пресс-службе. Также победителю нужно передать оператору лотерей паспортные данные, реквизиты банковского счета, куда переведут выигрыш, а также номер ИНН. Чтобы заявить о себе и забрать приз, у пермяка есть 3,5 года. После истечения этого срока выигрыш уйдет в бюджет РФ.
Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерею 17 млн рублей. Билет был куплен в мобильном приложении за 300 рублей. После вычета налогов он получит в свое распоряжение 14 млн рублей.
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