15 февраля 2024

В «Столото» пояснили, как пермскому лотерейному миллионеру забрать приз

Пермяк, выигравший 17 млн рублей, должен написать заявление, чтобы забрать приз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Победитель должен успеть забрать деньги до 2027 года Фото:

Чтобы получить 17 млн рублей, победителю лотереи из Перми нужно написать заявление на выдачу денег. Это можно сделать в офисе «Столото» в Москве или отправить документы по почте, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей.

«Для оформления выигрыша победителю необходимо предоставить: заявление участника лотереи, информацию об электронном лотерейном билете с уникальным ключом и номером или оригинал типографского билета, код выигрыша, который пришел в СМС», — рассказали в пресс-службе. Также победителю нужно передать оператору лотерей паспортные данные, реквизиты банковского счета, куда переведут выигрыш, а также номер ИНН. Чтобы заявить о себе и забрать приз, у пермяка есть 3,5 года. После истечения этого срока выигрыш уйдет в бюджет РФ.

Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерею 17 млн рублей. Билет был куплен в мобильном приложении за 300 рублей. После вычета налогов он получит в свое распоряжение 14 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы получить 17 млн рублей, победителю лотереи из Перми нужно написать заявление на выдачу денег. Это можно сделать в офисе «Столото» в Москве или отправить документы по почте, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей. «Для оформления выигрыша победителю необходимо предоставить: заявление участника лотереи, информацию об электронном лотерейном билете с уникальным ключом и номером или оригинал типографского билета, код выигрыша, который пришел в СМС», — рассказали в пресс-службе. Также победителю нужно передать оператору лотерей паспортные данные, реквизиты банковского счета, куда переведут выигрыш, а также номер ИНН. Чтобы заявить о себе и забрать приз, у пермяка есть 3,5 года. После истечения этого срока выигрыш уйдет в бюджет РФ. Ранее стало известно, что пермяк выиграл в лотерею 17 млн рублей. Билет был куплен в мобильном приложении за 300 рублей. После вычета налогов он получит в свое распоряжение 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...