Родители школьников жалуются в депобразования ХМАО из-за отсутствия актировок

Родители школьников требуют пересмотреть нормативы объявления актировок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители школьников из Сургута массово жалуются на то, что дети вынуждены ходить на уроки в морозы. Сургутяне пишут в департамент образования ХМАО в надежде на смену температурных норм при объявлении актированных дней. Своими возмущениями одна из мам поделилась в беседе с журналистом URA.RU.

«Сын учится во вторую смену. Днем светит солнце, и в это время температура выше нормы актировки. Вечером значительно холоднее, зачастую ветер обжигающий. А ребенок вынужден в такую погоду добираться до дома. Хорошо тем, кто живет рядом со школой, но даже минут 15 ходьбы по такому морозу повышают шанс заболеть», — рассказала сургутянка. Женщина сообщила, что родители в городских и окружных чатах призывают писать обращения в депобразования Югры, чтобы температурные нормативы, исходя из которых объявляются актированные дни, были скорректированы.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что пока на эту тему поступило только одно обращение. «Изменение температурных нормативов не входит в полномочия департамента образования. Сама система разработана экспертами Всемирной организации здравоохранения и касается не только детей, но и тех, кто проводит работы на открытом воздухе», — пояснил Дренин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ученики старших классов из Сургута обратились к общественнице Екатерине Мизулиной за помощью. Школьники возмущены тем, что вынуждены в мороз -30 ходить на уроки.