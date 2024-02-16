Путин: российская промышленность развивается, несмотря на давление

16 февраля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил развитие промышленности РФ в условиях санкционного давления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Промышленность России работает и развивается стабильно, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области. «Промышленность РФ уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. Отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где были бренды Запада», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Глава страны также отметил, что промышленность России работает стабильно. По его словам, налажены новые каналы поставок сырья, а связи с заинтересованными партнерами успешно выстроены. Страна продолжит расширять механизмы поддержку собственного производства, заявил Путин. Ранее он поблагодарил Запад за то, что введение санкций стало стимул для развития отечественного производства. Глава РФ отметил, что Россия способна развивать технологии, схожие с западными.

Промышленность России работает и развивается стабильно, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области. «Промышленность РФ уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. Отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где были бренды Запада», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Глава страны также отметил, что промышленность России работает стабильно. По его словам, налажены новые каналы поставок сырья, а связи с заинтересованными партнерами успешно выстроены. Страна продолжит расширять механизмы поддержку собственного производства, заявил Путин. Ранее он поблагодарил Запад за то, что введение санкций стало стимул для развития отечественного производства. Глава РФ отметил, что Россия способна развивать технологии, схожие с западными.