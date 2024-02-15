15 февраля 2024

Топ-менеджер фонда пермских властей покинул пост

Директор фонда развития Пермского края Армен Арутюнян покинул свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Армен Арутюнян покинул ФРПК после трех месяцев работы в должности Фото:

Гендиректор Фонда развития Пермского края (ФРПК) Армен Арутюнян покинул свой пост. По информации СМИ, он продолжит работу в одной из бизнес-структур.

«Гендиректор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Он переходит на работу в бизнес-структуру», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на организацию. Исполняющим обязанности генерального директора ФРПК назначен руководитель акционерных обществ «КРПК» и «ПАИЖК» Иван Лоскутов.

Единственным владельцем ФРПК является правительство Пермского края в лице министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Арутюнян проработал в должности с ноября 2023 года.

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Гендиректор Фонда развития Пермского края (ФРПК) Армен Арутюнян покинул свой пост. По информации СМИ, он продолжит работу в одной из бизнес-структур. «Гендиректор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Он переходит на работу в бизнес-структуру», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на организацию. Исполняющим обязанности генерального директора ФРПК назначен руководитель акционерных обществ «КРПК» и «ПАИЖК» Иван Лоскутов. Единственным владельцем ФРПК является правительство Пермского края в лице министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Арутюнян проработал в должности с ноября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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