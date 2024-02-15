Топ-менеджер фонда пермских властей покинул пост

Гендиректор Фонда развития Пермского края (ФРПК) Армен Арутюнян покинул свой пост. По информации СМИ, он продолжит работу в одной из бизнес-структур.
«Гендиректор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Он переходит на работу в бизнес-структуру», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на организацию. Исполняющим обязанности генерального директора ФРПК назначен руководитель акционерных обществ «КРПК» и «ПАИЖК» Иван Лоскутов.
Единственным владельцем ФРПК является правительство Пермского края в лице министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Арутюнян проработал в должности с ноября 2023 года.
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