Бойцы из ЯНАО получат спецтехнику для выполнения задач в зоне СВО. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Жители Нового Уренгоя приобрели три болотохода для бойцов в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) приобрели три болотохода, которые помогут военнослужащим батальона «Факел» выполнять боевые задачи в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации газовой столицы.

«Бойцы батальона „Факел“ получили три болотохода и готовят их к отправке в часть. Средства на один из болотоходов перечислил депутат городской думы Нового Уренгоя Николай Горлач», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-аккаунте. Ранее просьба о приобретении спецтехники поступила от военнослужащих из Нового Уренгоя в волонтерский центр «Сердца цвета хаки».

Также в зону СВО выехала фура ГУ МЧС с грузом для военнослужащих и мирных жителей. Посылок удалось собрать больше, чем рассчитывали волонтеры, поэтому активист Игорь Заборовский объявил сбор на аренду фургона и услуг водителя, который ямальцы закрыли меньше чем за сутки.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) приобрели три болотохода, которые помогут военнослужащим батальона «Факел» выполнять боевые задачи в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации газовой столицы. «Бойцы батальона „Факел“ получили три болотохода и готовят их к отправке в часть. Средства на один из болотоходов перечислил депутат городской думы Нового Уренгоя Николай Горлач», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-аккаунте. Ранее просьба о приобретении спецтехники поступила от военнослужащих из Нового Уренгоя в волонтерский центр «Сердца цвета хаки». Также в зону СВО выехала фура ГУ МЧС с грузом для военнослужащих и мирных жителей. Посылок удалось собрать больше, чем рассчитывали волонтеры, поэтому активист Игорь Заборовский объявил сбор на аренду фургона и услуг водителя, который ямальцы закрыли меньше чем за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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