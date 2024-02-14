Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) приобрели три болотохода, которые помогут военнослужащим батальона «Факел» выполнять боевые задачи в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации газовой столицы.
«Бойцы батальона „Факел“ получили три болотохода и готовят их к отправке в часть. Средства на один из болотоходов перечислил депутат городской думы Нового Уренгоя Николай Горлач», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-аккаунте. Ранее просьба о приобретении спецтехники поступила от военнослужащих из Нового Уренгоя в волонтерский центр «Сердца цвета хаки».
Также в зону СВО выехала фура ГУ МЧС с грузом для военнослужащих и мирных жителей. Посылок удалось собрать больше, чем рассчитывали волонтеры, поэтому активист Игорь Заборовский объявил сбор на аренду фургона и услуг водителя, который ямальцы закрыли меньше чем за сутки.
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