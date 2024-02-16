Гроза чиновников Калинина из ОНФ пожаловалась Краснову на прокуратуру ХМАО. Видео

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Круглый стол ОНФ с участием Светланы Калининой., калинина светлана
Светлана Калинина устроила разнос надзорным органам ХМАО Фото:

ОНФ готовит жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову на прокуратуру ХМАО. Гроза чиновников, общественница Светлана Калинина во время видеострима заявила, что получила жалобы граждан на плохое качество воды в Нефтеюганске. По ее словам, долгое время жители ждали, когда там достроят и введут в эксплуатацию новую фильтровальную станцию, но вода снова стала желтой, и они обратились в ОНФ.

«С сегодняшнего дня мы начинаем готовить пакет документов в Генпрокуратуру о плохой работе прокуратуры округа. Потому что сегодня вы сняли ситуацию с контроля и просто попустительски относитесь к жизни и людям», — возмутилась Калинина.

Под раздачу попали и другие надзорные органы. «Ростехнадзор, Роспотребнадзор — где вы были, когда подписывали акт ввода в эксплуатацию? Почему только сейчас вы берете пробы воды, опять же, по тому требованию, которое вам выдвигает „Народный фронт“, и только с пинка заводитесь до своей работы, за которую вы получаете деньги, зарплату?» — заявила общественница.

Заявительница, которая обратила внимание на цвет воды, лично не принимала участие в стриме. Власти ХМАО неоднократно сообщали о том, что очистные сооружения были протестированы, а Роспотребнадзор и Жилстройнадзор выдали свои заключения о соответствии воды всем требуемым нормам. Это лично подтвердила куратор надзорных ведомств, вице-губернатор ХМАО Ольга Литова.

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ОНФ готовит жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову на прокуратуру ХМАО. Гроза чиновников, общественница Светлана Калинина во время видеострима заявила, что получила жалобы граждан на плохое качество воды в Нефтеюганске. По ее словам, долгое время жители ждали, когда там достроят и введут в эксплуатацию новую фильтровальную станцию, но вода снова стала желтой, и они обратились в ОНФ. «С сегодняшнего дня мы начинаем готовить пакет документов в Генпрокуратуру о плохой работе прокуратуры округа. Потому что сегодня вы сняли ситуацию с контроля и просто попустительски относитесь к жизни и людям», — возмутилась Калинина. Под раздачу попали и другие надзорные органы. «Ростехнадзор, Роспотребнадзор — где вы были, когда подписывали акт ввода в эксплуатацию? Почему только сейчас вы берете пробы воды, опять же, по тому требованию, которое вам выдвигает „Народный фронт“, и только с пинка заводитесь до своей работы, за которую вы получаете деньги, зарплату?» — заявила общественница. Заявительница, которая обратила внимание на цвет воды, лично не принимала участие в стриме. Власти ХМАО неоднократно сообщали о том, что очистные сооружения были протестированы, а Роспотребнадзор и Жилстройнадзор выдали свои заключения о соответствии воды всем требуемым нормам. Это лично подтвердила куратор надзорных ведомств, вице-губернатор ХМАО Ольга Литова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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