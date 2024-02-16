Гроза чиновников Калинина из ОНФ пожаловалась Краснову на прокуратуру ХМАО. Видео

16 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Светлана Калинина устроила разнос надзорным органам ХМАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU ОНФ готовит жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову на прокуратуру ХМАО. Гроза чиновников, общественница Светлана Калинина во время видеострима заявила, что получила жалобы граждан на плохое качество воды в Нефтеюганске. По ее словам, долгое время жители ждали, когда там достроят и введут в эксплуатацию новую фильтровальную станцию, но вода снова стала желтой, и они обратились в ОНФ. «С сегодняшнего дня мы начинаем готовить пакет документов в Генпрокуратуру о плохой работе прокуратуры округа. Потому что сегодня вы сняли ситуацию с контроля и просто попустительски относитесь к жизни и людям», — возмутилась Калинина. Под раздачу попали и другие надзорные органы. «Ростехнадзор, Роспотребнадзор — где вы были, когда подписывали акт ввода в эксплуатацию? Почему только сейчас вы берете пробы воды, опять же, по тому требованию, которое вам выдвигает „Народный фронт“, и только с пинка заводитесь до своей работы, за которую вы получаете деньги, зарплату?» — заявила общественница. Заявительница, которая обратила внимание на цвет воды, лично не принимала участие в стриме. Власти ХМАО неоднократно сообщали о том, что очистные сооружения были протестированы, а Роспотребнадзор и Жилстройнадзор выдали свои заключения о соответствии воды всем требуемым нормам. Это лично подтвердила куратор надзорных ведомств, вице-губернатор ХМАО Ольга Литова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ОНФ готовит жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову на прокуратуру ХМАО. Гроза чиновников, общественница Светлана Калинина во время видеострима заявила, что получила жалобы граждан на плохое качество воды в Нефтеюганске. По ее словам, долгое время жители ждали, когда там достроят и введут в эксплуатацию новую фильтровальную станцию, но вода снова стала желтой, и они обратились в ОНФ. «С сегодняшнего дня мы начинаем готовить пакет документов в Генпрокуратуру о плохой работе прокуратуры округа. Потому что сегодня вы сняли ситуацию с контроля и просто попустительски относитесь к жизни и людям», — возмутилась Калинина. Под раздачу попали и другие надзорные органы. «Ростехнадзор, Роспотребнадзор — где вы были, когда подписывали акт ввода в эксплуатацию? Почему только сейчас вы берете пробы воды, опять же, по тому требованию, которое вам выдвигает „Народный фронт“, и только с пинка заводитесь до своей работы, за которую вы получаете деньги, зарплату?» — заявила общественница. Заявительница, которая обратила внимание на цвет воды, лично не принимала участие в стриме. Власти ХМАО неоднократно сообщали о том, что очистные сооружения были протестированы, а Роспотребнадзор и Жилстройнадзор выдали свои заключения о соответствии воды всем требуемым нормам. Это лично подтвердила куратор надзорных ведомств, вице-губернатор ХМАО Ольга Литова.