В Кремле ответили на заявления Запада о смерти Навального*

Песков назвал оголтелыми заявления Запада по поводу смерти Навального
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков назвал недопустимыми заявления Запада Фото:
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Навальный скончался в колонии

Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются оголтелыми и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявления западных стран совершенно очевидны. Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы», — заявил Песков, его слова передает радио «Маяк».

Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Навального и обвинили в этом Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что все обстоятельства его кончины следует установить, а РФ должна ответить на «серьезные вопросы», URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. При этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. А в МИД РФ заявили, что быстрая реакция Запада саморазоблачительна.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются оголтелыми и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Заявления западных стран совершенно очевидны. Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы», — заявил Песков, его слова передает радио «Маяк». Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Навального и обвинили в этом Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что все обстоятельства его кончины следует установить, а РФ должна ответить на «серьезные вопросы», URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. При этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. А в МИД РФ заявили, что быстрая реакция Запада саморазоблачительна. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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