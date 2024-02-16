В Кремле ответили на заявления Запада о смерти Навального*

Песков назвал оголтелыми заявления Запада по поводу смерти Навального

16 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Песков назвал недопустимыми заявления Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются оголтелыми и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Заявления западных стран совершенно очевидны. Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы», — заявил Песков, его слова передает радио «Маяк». Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Навального и обвинили в этом Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что все обстоятельства его кончины следует установить, а РФ должна ответить на «серьезные вопросы», URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. При этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. А в МИД РФ заявили, что быстрая реакция Запада саморазоблачительна. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются оголтелыми и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Заявления западных стран совершенно очевидны. Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы», — заявил Песков, его слова передает радио «Маяк». Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Навального и обвинили в этом Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что все обстоятельства его кончины следует установить, а РФ должна ответить на «серьезные вопросы», URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального в своем материале. При этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. А в МИД РФ заявили, что быстрая реакция Запада саморазоблачительна. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов