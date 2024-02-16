Как Запад отреагировал на смерть Навального*

Столтенберг: РФ должна ответить на «серьезные вопросы» после смерти Навального*

16 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что все обстоятельства его кончины должны быть установлены. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального. Евросовет ЕС обвиняет Россию в смерти заключенного. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он также высказался, что кончина Навального — «это трагедия». Норвегия Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйд заявил, что глубоко опечален новостями о смерти Навального. Он высказался, что в этом якобы замешана Россия. Однако в своей публикации в X он не привел никаких доказательств. НАТО Все факты кончины Навального должны быть установлены. Такую позицию озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, России «предстоит ответить на серьезные вопросы». Франция Страна выразила соболезнования семье и близким Навального. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Германия Руководство ФРГ подавлено после новостей о смерти заключенного в ЯНАО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Навальный «заплатил жизнью за свою смелость». Великобритания Премьер-министр страны Риши Сунак назвал смерть Навального «ужасной новостью». Он так же, как и другие лидеры, выразил соболезнования. Позиция России В МИД РФ заявили, что моментальная реакция стран Запада на новость разоблачительна. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. «Судмедэкспертизы еще нет. А выводы у Запада уже готовы», — высказалась Мария Захарова. Вероятно, страны Запада воспользуются ситуацией, чтобы ввести против России новые санкции. Также недружественные страны, ожидаемо, обвинят РФ в рамках информационной войны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. «Запад, конечно, обвинит нас, это будет средством информационной войны и каких-то новых санкций. Возможно, под это конфискуют замороженные 300 млрд долларов, но не более», — высказался Михаил Делягин. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян считает, что смерть Навального была выгодна противостоящим России силам. Она отметила, что «убивать заключенного перед выборами не было никакого смысла». Умер Навальный: подробности Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики пытались реанимировать заключенного, однако это не дало результатов. Президенту России Владимиру Путину уже доложено о ситуации. Более подробная информация — в материале URA.RU. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры западных стран заявили, что опечалены новостями о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что все обстоятельства его кончины должны быть установлены. URA.RU приводит реакцию западных лидеров на смерть Навального. ЕС обвиняет Россию в смерти заключенного. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он также высказался, что кончина Навального — «это трагедия». Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйд заявил, что глубоко опечален новостями о смерти Навального. Он высказался, что в этом якобы замешана Россия. Однако в своей публикации в X он не привел никаких доказательств. Все факты кончины Навального должны быть установлены. Такую позицию озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, России «предстоит ответить на серьезные вопросы». Страна выразила соболезнования семье и близким Навального. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Руководство ФРГ подавлено после новостей о смерти заключенного в ЯНАО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Навальный «заплатил жизнью за свою смелость». Премьер-министр страны Риши Сунак назвал смерть Навального «ужасной новостью». Он так же, как и другие лидеры, выразил соболезнования. В МИД РФ заявили, что моментальная реакция стран Запада на новость разоблачительна. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Вероятно, страны Запада воспользуются ситуацией, чтобы ввести против России новые санкции. Также недружественные страны, ожидаемо, обвинят РФ в рамках информационной войны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян считает, что смерть Навального была выгодна противостоящим России силам. Она отметила, что «убивать заключенного перед выборами не было никакого смысла». Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики пытались реанимировать заключенного, однако это не дало результатов. Президенту России Владимиру Путину уже доложено о ситуации. Более подробная информация — в материале URA.RU. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов