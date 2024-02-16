В смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие», — написал Вячеслав Володин в своем
Он отметил, что смерть Навального в первую очередь выгодна тем, кто ввел многочисленные санкции против России, пытаясь уничтожить ее экономику. Также это выгодно и тем, кто пытается остановить развитие страны.
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Лидеры стран Запада сразу отреагировали на это. В МИД РФ заявили, что их быстрая реакция разоблачительна.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.