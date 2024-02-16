Володин: в смерти Навального* виноваты Вашингтон и Брюссель

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон причастен к смерти Навального* Фото:
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Навальный скончался в колонии

В смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Он отметил, что смерть Навального в первую очередь выгодна тем, кто ввел многочисленные санкции против России, пытаясь уничтожить ее экономику. Также это выгодно и тем, кто пытается остановить развитие страны.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Лидеры стран Запада сразу отреагировали на это. В МИД РФ заявили, что их быстрая реакция разоблачительна.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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В смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что смерть Навального в первую очередь выгодна тем, кто ввел многочисленные санкции против России, пытаясь уничтожить ее экономику. Также это выгодно и тем, кто пытается остановить развитие страны. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Лидеры стран Запада сразу отреагировали на это. В МИД РФ заявили, что их быстрая реакция разоблачительна. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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