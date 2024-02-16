Володин: в смерти Навального* виноваты Вашингтон и Брюссель

16 февраля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон причастен к смерти Навального* Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии В смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что смерть Навального в первую очередь выгодна тем, кто ввел многочисленные санкции против России, пытаясь уничтожить ее экономику. Также это выгодно и тем, кто пытается остановить развитие страны. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Лидеры стран Запада сразу отреагировали на это. В МИД РФ заявили, что их быстрая реакция разоблачительна. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

В смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) виноваты Вашингтон и Брюссель, так как им это выгодно. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что смерть Навального в первую очередь выгодна тем, кто ввел многочисленные санкции против России, пытаясь уничтожить ее экономику. Также это выгодно и тем, кто пытается остановить развитие страны. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Ему стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти. Лидеры стран Запада сразу отреагировали на это. В МИД РФ заявили, что их быстрая реакция разоблачительна. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов