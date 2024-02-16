Курганский ХК «Зауралье» отомстил аутсайдеру ВХЛ за поражение в первом круге

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» нанесли поражение соперникам из Набережных Челнов. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей площадки. Таким образом курганцы поквитались за обидное поражение в первом круге. Клуб «Челны» занимает последнюю строчку ВХЛ. Об итогах прошедшей 16 февраля игры рассказала пресс-служба команды из Кургана.
«Одерживаем неожиданно очень трудную победу, возвращаем сопернику „должок“ за матч первого круга и продолжаем идти в этой выездной серии без потерянных очков», — написано в telegram-канале клуба «Зауралье». Это была предпоследняя игра курганских хоккеистов в регулярном первенстве, которая прошла в Набережных Челнах.
Шайбы у «Зауралья» забросили Иван Гавриленко, Артур Болтанов и Сергей Голоднюк, который довел счет до крупного 3:0 в самом начале второго периода. Затем хозяева перехватили инициативу и смогли отыграть одну шайбу — отличился Максим Петров. В третьем периоде еще на одно очко сократить отставание удалось Максиму Полькину. В матче первого круга курганцы уступили команде из Челнов со счетом 0:1.
Несколькими днями ранее курганцы одержали волевую победу в Ижевске. На выезде они со счетом 4:1 переиграли местную «Ижсталь».
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