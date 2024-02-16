Средняя продолжительность жизни челябинцев достигла исторического значения

17 февраля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Средняя продолжительность жизни в Челябинской области достигла 73,6 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Путин в Челябинской области По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в Челябинской области достигла 73,6 года, установив историческое значение. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Алексей Текслер. «По итогам 2023 года в Челябинской области средняя продолжительность жизни составила 73,6 года», — приводит стенограмму встречи официальный сайт президента России. Как пояснил Алексей Текслер, для Южного урала это историческое значение за все время. Губернатор также отметил, что до последнего времени Челябинская область сильно отставала по этому показателю. Сейчас уровень продолжительности жизни достиг среднего по стране. Президент РФ Владимир Путин посетил Челябинскую область с рабочим визитом 16 февраля. URA.RU вело онлайн трансляцию визита главы государства. За полдня Владимир Путин побывал на двух предприятиях, пообщался с производственниками региона и студентами, провел совещание по инвестициям и обсудил ряд вопросов с главой региона. Глава государства поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и вынести его за пределы города на новом технологическом уровне.

По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в Челябинской области достигла 73,6 года, установив историческое значение. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Алексей Текслер. «По итогам 2023 года в Челябинской области средняя продолжительность жизни составила 73,6 года», — приводит стенограмму встречи официальный сайт президента России. Как пояснил Алексей Текслер, для Южного урала это историческое значение за все время. Губернатор также отметил, что до последнего времени Челябинская область сильно отставала по этому показателю. Сейчас уровень продолжительности жизни достиг среднего по стране. Президент РФ Владимир Путин посетил Челябинскую область с рабочим визитом 16 февраля. URA.RU вело онлайн трансляцию визита главы государства. За полдня Владимир Путин побывал на двух предприятиях, пообщался с производственниками региона и студентами, провел совещание по инвестициям и обсудил ряд вопросов с главой региона. Глава государства поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и вынести его за пределы города на новом технологическом уровне.