Главу медкомиссии военкомата в Нижневартовске отправили под домашний арест

17 февраля 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Главу медкомиссии военкомата в Нижневартовске выпустят из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд ХМАО изменил меру пресечения в виде заключения под стражу главы медкомиссии военкомата в Нижневартовске Сергея Царегородцева. Его адвокат Андрей Кальчик сообщил, что он обжаловал решение и теперь Царегородцев отправлен под домашний арест. «Ожидается, что на следующей неделе Царегородцев вернется домой после поступления решения суда ХМАО-Югры в следственный изолятор. Следствие не определилось с суммами, никакой конкретики, по п. „в“ ч.5 ст. 290 ему вменяют три эпизода на сумму не менее 50 тысяч рублей. Разговоры правоохранители ведут о более 45 эпизодах», — рассказал Кальчик «Коммерсанту». По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год Царегородцев и трое медработников получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. Глава комиссии заключен под стражу, посредник отправлен под домашний арест, двоим медикам-фигурантам сделали запрет на определенные действия.

Суд ХМАО изменил меру пресечения в виде заключения под стражу главы медкомиссии военкомата в Нижневартовске Сергея Царегородцева. Его адвокат Андрей Кальчик сообщил, что он обжаловал решение и теперь Царегородцев отправлен под домашний арест. «Ожидается, что на следующей неделе Царегородцев вернется домой после поступления решения суда ХМАО-Югры в следственный изолятор. Следствие не определилось с суммами, никакой конкретики, по п. „в“ ч.5 ст. 290 ему вменяют три эпизода на сумму не менее 50 тысяч рублей. Разговоры правоохранители ведут о более 45 эпизодах», — рассказал Кальчик «Коммерсанту». По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год Царегородцев и трое медработников получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. Глава комиссии заключен под стражу, посредник отправлен под домашний арест, двоим медикам-фигурантам сделали запрет на определенные действия.