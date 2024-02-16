16 февраля 2024

Главу медкомиссии военкомата в Нижневартовске отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Главу медкомиссии военкомата в Нижневартовске выпустят из СИЗО Фото:

Суд ХМАО изменил меру пресечения в виде заключения под стражу главы медкомиссии военкомата в Нижневартовске Сергея Царегородцева. Его адвокат Андрей Кальчик сообщил, что он обжаловал решение и теперь Царегородцев отправлен под домашний арест.

«Ожидается, что на следующей неделе Царегородцев вернется домой после поступления решения суда ХМАО-Югры в следственный изолятор. Следствие не определилось с суммами, никакой конкретики, по п. „в“ ч.5 ст. 290 ему вменяют три эпизода на сумму не менее 50 тысяч рублей. Разговоры правоохранители ведут о более 45 эпизодах», — рассказал Кальчик «Коммерсанту».

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год Царегородцев и трое медработников получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. Глава комиссии заключен под стражу, посредник отправлен под домашний арест, двоим медикам-фигурантам сделали запрет на определенные действия.

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Суд ХМАО изменил меру пресечения в виде заключения под стражу главы медкомиссии военкомата в Нижневартовске Сергея Царегородцева. Его адвокат Андрей Кальчик сообщил, что он обжаловал решение и теперь Царегородцев отправлен под домашний арест. «Ожидается, что на следующей неделе Царегородцев вернется домой после поступления решения суда ХМАО-Югры в следственный изолятор. Следствие не определилось с суммами, никакой конкретики, по п. „в“ ч.5 ст. 290 ему вменяют три эпизода на сумму не менее 50 тысяч рублей. Разговоры правоохранители ведут о более 45 эпизодах», — рассказал Кальчик «Коммерсанту». По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год Царегородцев и трое медработников получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. Глава комиссии заключен под стражу, посредник отправлен под домашний арест, двоим медикам-фигурантам сделали запрет на определенные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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