Эквадор отказался от отправки российской военной техники в США

17 февраля 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Официально об отмене решения передачи оружия будет объявлено на следующей неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Эквадора Даниэль Нобоа отменил решение о поставке российской техники в США. Об этом сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан по итогам встречи с лидером страны. «В пятницу [16 февраля] состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами», — передает слова Спринчана РИА Новости. Он уточнил, что на вопрос о том, отменит ли страна решение о передаче российской техники США, президент ответил «да». По его словам, Эквадор не будет направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а продвигать урегулирование конфликтов с помощью переговоров. Дипломат подчеркнул, что официальное заявление об отмене решения станет известно только на следующей неделе. Ранее Нобоа заявлял, что передача старой российской техники произойдет, несмотря на несогласие России, передает МК. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что Эквадор мог остаться без обещанной американской техники взамен на передачу советского оружия.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отменил решение о поставке российской техники в США. Об этом сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан по итогам встречи с лидером страны. «В пятницу [16 февраля] состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами», — передает слова Спринчана РИА Новости. Он уточнил, что на вопрос о том, отменит ли страна решение о передаче российской техники США, президент ответил «да». По его словам, Эквадор не будет направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а продвигать урегулирование конфликтов с помощью переговоров. Дипломат подчеркнул, что официальное заявление об отмене решения станет известно только на следующей неделе. Ранее Нобоа заявлял, что передача старой российской техники произойдет, несмотря на несогласие России, передает МК. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что Эквадор мог остаться без обещанной американской техники взамен на передачу советского оружия.